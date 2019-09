In den Streit um Tiertransporte in so genannte Drittländer kommt Bewegung. Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) prüft, die Genehmigung speziell nach Kasachstan und Usbekistan zu untersagen. Veterinäre hatten an den sogenannten Rastplätzen dorthin eklatante Mängel festgestellt.