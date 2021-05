Kiel

Die Schlei-Region mit Eckernförde, die Lübecker Bucht, Nordfriesland und Büsum sind ab dem 17. Mai keine touristischen Modellregionen mehr. Dort gelten ab Montag die gleichen Regeln wie überall sonst in Schleswig-Holsteins.

Am Dienstag hatte die Landesregierung bekannt gegeben, die Corona-Regeln ab Montag lockern zu wollen. Grund dafür sind die vergleichsweise niedrigen Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein. Am Dienstagabend lag der landesweite Inzidenzwert bei 49.

Die Änderungen umfassen unter anderem Beherbergungsbetriebe und Restaurants. Urlaube und essen gehen sind damit schon bald in ganz Schleswig-Holstein unter Auflagen möglich.

Das gilt künftig für Restaurants und Hotels

Gaststätten dürfen unter strengen Auflagen vom 17. Mai auch ihre Innenbereiche öffnen. Voraussetzung ist ein negativer Testnachweis oder eine Bescheinigung, dass eine vollständige Impfung mindestens zwei Wochen alt ist.

Wer als Tourist im Norden übernachten will, muss mit frischem negativen Coronatest anreisen und diesen alle drei Tage erneuern. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden, ein PCR-Test höchstens 48 Stunden alt sein. In den Modellregionen mussten sich Urlauber und Mitarbeiter in touristischen Betrieben vor Ort alle 48 Stunden testen lassen.

Nach Meinung der Landräte ergibt es mit der neuen Landesverordnung keinen Sinn, die Modellregionen weiterzuführen. Erfahrungen aus den Modell-Regionen sollen nach Angaben der Beteiligten nun dabei helfen, den Urlaub in ganz Schleswig-Holstein unter Corona-Bedingungen zu gestalten.