Eckernförde kein Einzelfall: Betrug mit Sprachzertifikaten weitet sich aus

Flensburg/Eckernförde

Sie sollen Flüchtlinge und andere Zugewanderte mit Sprachzertifikaten ausgestattet und damit abkassiert haben: Gegen insgesamt zehn Beschuldigte ermitteln Bezirkskriminalinspektion und Staatsanwaltschaft aus Flensburg wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens sowie des gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung. Im Zentrum der Ermittlungen stehe der ehemalige Leiter einer Sprachschule für Zuwanderer, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Die Kieler Nachrichten hatten zuvor über einen Verdachtsfall in Eckernförde berichtet. Der Verein Umwelt, Technik und Soziales (UTS) bestätigte dabei auf Nachfrage, dass die Kriminalpolizei am 15. Januar die Unterrichtsräume in der Kieler Straße durchsucht hatte. Hintergrund seien strafrechtliche Vorwürfe gegen eine Honorarkraft des UTS-Sprachprüfungszentrums, sagte UTS-Geschäftsführer Lutz Oetker.

Der Eckernförder Verein UTS ist nicht im Visier der Ermittlungen

Gegen den Verein selbst ermitteln die Flensburger Behörden nicht. „Ermittlungen gegen Verantwortliche des Vereins werden derzeit nicht geführt. Die Verantwortlichen des Vereins verhalten sich gegenüber den Strafverfolgungsbehörden kooperativ“, sagte die Flensburger Oberstaatsanwältin Inke Dellius.

Nach Angaben von UTS-Geschäftsführer Oetker habe es sich bei den Empfängern der Prüfungszertifikate nach jetzigem Stand nicht um Teilnehmerinnen und Teilnehmer der UTS-Sprachkurse gehandelt, sondern um Externe, die an Wochenenden in den Unterrichtsräumen geprüft worden seien.

Der Verdacht in Eckernförde ist offenbar kein Einzelfall. „Am 15. Januar fanden Durchsuchungsmaßnahmen an mehreren Orten in Schleswig-Holstein statt, bei denen neben Datenträgern auch manipulierte Prüfungsunterlagen und weitere Beweismittel sichergestellt wurden“, erklärte Oberstaatsanwältin Dellius.

Eine Durchsuchung habe außerhalb von Schleswig-Holstein stattgefunden. Auch Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen bei Durchsuchungen dabei gewesen sein. Ausgangspunkt für die Aktion sollen Zeugenaussagen gewesen sein. Zu Details könne man sich aufgrund der weiterhin laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Die zehn Tatverdächtigen sollen bundesweit Flüchtlingen und anderen Zugewanderten Zertifikate über das angebliche Bestehen des Deutsch-Tests für Zuwanderer (DTZ) auf dem Niveau B1 verschafft haben. Für die erschlichenen Zertifikate sollen sie dann Geld kassiert haben. „Im Rahmen der Ermittlungen wurden bisher sowohl vollständig als auch teilweise fingierte Prüfungen festgestellt“, sagte Oberstaatsanwältin Dellius.

B1-Nachweise müssen unter anderem bei Anträgen auf Erteilung einer sogenannten Niederlassungserlaubnis bei Ausländerbehörden vorgelegt werden. Deshalb ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft auch wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens. Dies hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft nichts mit Schleuserkriminalität, also der illegalen Einreise von Menschen, zu tun. Vielmehr gehe es darum, durch die ausgestellten Zertifikate die unrechtmäßige Grundlage für ein Aufenthaltsrecht oder die Einbürgerung geschaffen zu haben.