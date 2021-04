Kiel

"Die von uns einmütig ausgewählten Bewerber haben allesamt gute und ambitionierte Konzepte vorgelegt", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Sein Haus habe nicht alleine über die Auswahl entschieden, sondern sich mit der "Taskforce Tourismus", zu der der Hotel- und Gaststättenverband, die Industrie- und Handelskammer und der Tourismusverband gehören, über die Konzepte gebeugt.

Eckernförde bietet erhebliches tagestouristisches Potenzial

Für Eckernförde als Modellprojekt sprach demnach, dass mit dem Ostseebad ein Tourismusort mit städtischen Strukturen zum Zuge komme, der auch erhebliches tagestouristisches Potenzial biete.

Aufgrund der räumlichen Nähe wird die Stadt mit der Schlei-Region zu einem Modellgebiet zusammengefasst. Das heißt aber laut Buchholz nicht, dass Eckernförde sein Konzept an das der Schlei-Region anpassen muss. Dort soll sich die Öffnung nur auf Beherbergungsbetriebe, insbesondere auf Ferienwohnungen und Ferienhäuser, konzentrieren.

"Hier könnte also ein praktischer Beweis für die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts geliefert werden, dass Beherbergungsbetriebe ein niedriges Risiko darstellen", so Buchholz.

Gäste in Nordfriesland sollen alle 48 Stunden getestet werden

Sylt hatte zwar auch eine eigene Bewerbung eingereicht, bekam aber mit dem Kreis Nordfriesland zusammen den Zuschlag. "Es ist vorgesehen, dass alle anreisenden Gäste nicht nur einen negativen Test aus dem Heimatort mitbringen, sondern, dass innerhalb von 48 Stunden vor Ort ein weiterer Test stattfindet." Für so eine Frequenz müssten erhebliche Testkapazitäten vorgehalten werden.

Auch Büsum habe sein geplantes Testregime ausgefeilt und detailliert dargestellt. Dort sei zudem ein selbst finanzierter Security-Service vorgesehen, um Besucherströme zu lenken.

Tourismus-Projekte in Schleswig-Holstein starten am 19. April

Die Projekte beginnen am 19. April, Nordfriesland will erst am 1. Mai starten. Voraussetzungen für sind stabil weniger als 100 Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Bewohner innerhalb von sieben Tagen, wissenschaftliche Begleitung und die Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsämter.

Sollte die Inzidenz gerissen werden, könnten die Projekte jederzeit abgebrochen werden, sagte Buchholz. Sie sind zunächst auf einen Zeitraum von vier Wochen angelegt. Buchholz wies darauf hin, dass nicht automatisch alle touristischen Betriebe in den Modellregionen öffnen dürfen. Wer mitmachen kann, wird vor Ort festgelegt.

Von drei Bewerbungen aus Ostholstein kam nur eine zum Zuge

Aus dem Kreis Ostholstein waren gleich drei Projekte im Rennen: die Gemeinde Wangels mit dem Ferienpark Weissenhäuser Strand, Grömitz und die Region innere Lübecker Bucht.

"Das Kreis-Gesundheitsamt hat gesagt, dass es nur in der Lage ist, ein Modellprojekt seriös zu begleiten", so Buchholz. In der Bucht sei mit Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin eine Vielzahl verschiedener Gemeinden mit nicht unerheblichem Aufkommen an Tagestouristen vertreten, sodass sich hier mehr modellhafte Erfahrungen sammeln ließen, als in abgeschotteten Einzelgemeinden oder -Ressorts.

Kiel konnte nicht mit Bewerbung überzeugen

Insgesamt 14 Projekte hatten sich beworben, um Modellregion für Tourismus zu werden. Zwei waren allerdings gar nicht in die engere Auswahl gekommen, weil sie unvollständige Unterlagen eingereicht hatten - darunter Segeberg.

Kiel habe nur seine bisherigen Testkapazitäten aufgelistet und zu viele Fragen zu Gästekapazitäten offen gelassen, monierte Buchholz.

Helgoland habe nur ein Testregime auf dem Festland angestrebt. "Das ist ein Unikat." So eine Insellösung sei nicht übertragbar auf andere Regionen.

Das Herzogtum Lauenburg habe aufgrund der Pandemielage nicht berücksichtigt werden können, begründete Buchholz. Dort liege die Inzidenz über 100 und sei damit eher ein Fall für die Notbremse als für Öffnungsmodelle.