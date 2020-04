Bewohner wird nach Brand eines Reetdachhauses vermisst

Eddelak

Nach dem Brand eines Reetdachs in Eddelak im Kreis Dithmarschen wird der Bewohner des Hauses vermisst. Am frühen Freitagmorgen fing das Dach des Gebäudes Feuer und breitete sich in kürzester Zeit aus, wie die Feuerwehr mitteilte. 70 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Das Haus war wegen des Feuers zunächst nicht betretbar.

Es wird vermutet, dass der Bewohner des Gebäudes während des Brands zu Hause war. „Sein Fahrrad steht am Haus, was laut dem Nachbarn deutlich für seine Anwesenheit spricht“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Details sowie die Brandursache waren zunächst unklar.

