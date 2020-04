Fünf Tage nach dem Feuer in einem Reetdachhaus in Eddelak (Kreis Dithmarschen) haben Spürhunde am Dienstag in der Brandruine "stark verbrannte menschliche Überreste" gefunden. Sie seien nach Hamburg in die Rechtsmedizin gebracht worden, insbesondere um eine zweifelsfreie Identifikation vornehmen zu können, teilte die Polizei mit.