Kiel

Frau Erdmann, Sie haben sich zur Trauerrednerin und ehrenamtlichen Sterbebegleiterin ausbilden lassen. Das sind sehr private Themen. War Ihnen die politische Bühne zu laut?

Nein, das hat gar nichts mit der lauten politischen Bühne zu tun. In den vergangenen zehn Jahren haben mich die Themen Sterben, Tod und Trauer sehr beschäftigt. Auch privat.

Sie haben sich im April 2019 aus gesundheitlichen Gründen von Ihrem Amt als Staatssekretärin im Umwelt- und Agrarministerium zurückgezogen – auch, um sich neu zu erfinden. Wie funktioniert das?

Mir ging es nicht darum, mich neu zu erfinden. Ich habe sehr mit mir gerungen, ob ich als Staatssekretärin wirklich aussteigen kann – so eine Aufgabe ist mit viel Verantwortung verbunden und an vielen Themen hing mein Herzblut. Aber es ging einfach nicht mehr. In der Auszeit habe ich dann angefangen, mich mit bestimmten Lebensthemen intensiver zu beschäftigen. Ab Mai 2019 hatten einige Freunde Verluste erlitten – ich hatte plötzlich Zeit, konnte ganz anders für sie da sein. Dann habe ich angefangen, viel zum Thema zu lesen.

Was hat Sie an dem Thema angesprochen?

Die Frage, wie wir uns als Gesellschaft und als Familie und Freunde von Menschen verabschieden. Das ist zunächst eine private, dann aber auch eine gesellschaftliche Frage. Man kann daraus, wie wir unsere Toten verabschieden, viel über unsere Gesellschaft ablesen. Tatsächlich sind Tod, Trauer und Sterben viel weniger tabuisiert als noch vor 20, 30 Jahren. Das finde ich eine gute Entwicklung. Dazu kommt, dass zunehmend Menschen kirchenfern sind – ich selber bin es nicht. Aber auch außerhalb des kirchlichen Rahmens braucht es einen guten, würdigen Schlusspunkt.

Tod und Sterben sind selbst in Coronazeiten oft nur eine statistische Größe, werden aber gesellschaftlich verschwiegen.

Die Regelungen im ersten Lockdown haben massiv eingegriffen und zu viel Schmerz und Leid geführt. Wenn man sich nicht verabschieden kann, ist es besonders schlimm. Auch jetzt, im zweiten Lockdown, ist es noch immer unglaublich kompliziert, Abschied zu nehmen. Aber auch unabhängig von Corona muss die Gesellschaft wieder neu lernen, wie man mit Tod, Sterben und Trauer umgehen kann. Es gab lange Zeit sehr klare Konventionen; diese lösen sich auf, die individualistische Gesellschaft zeigt sich auch im Sterben. Damit schwindet für viele aber auch Sicherheit.

Was kann Politik da tun?

Ich mache das nicht aus einem politischen Impuls. Mich interessiert eher die gesellschaftliche Bewegung. Gesellschaft sind wir alle.

Was kann jeder Einzelne tun?

Es braucht vielleicht etwas Mut, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen, mit dem Sterben der anderen. Wir können uns gegenseitig ermutigen, auch über einschneidende Themen zu reden. Es gibt da bereits eine öffentliche Bewegung – Zeitungen, Rundfunk, Bücher, Podcasts, Netflix – überall findet zunehmend eine Auseinandersetzung damit statt.

So mancher fühlt sich vor den Kopf gestoßen, wenn man mit ihm über den Tod spricht.

Das stimmt. Und ich sage nicht, dass es ein Rezept für alle gibt. Jeder Tod ist individuell. So auch der eigene Umgang damit. Vielleicht machen viele Menschen das lieber mit sich aus. Oder gar nicht. Aber für andere ist der Austausch wichtig – und dazu kann man ermuntern.

Sehen Sie sich als Botschafterin?

Nein, das wäre vermessen. Ich bin neu in dem Gebiet. Und Trauerrednerin wird man ja nicht durch ein Zertifikat, sondern das hängt vom Vertrauen der Leute ab. Das muss ich mir erst einmal verdienen. Als Trauerrednerin kann ich Halt geben in einer Situation, in der andere erst einmal hilflos sind und sich neu sortieren müssen.

Interview: Chr. Hiersemenzel