Kiel

Nach seinem Wechsel in den Bundestag war es um ihn ein paar Monate relativ still geworden. Jetzt startet Ralf Stegner erneut durch. Der 62-jährige SPD-Abgeordnete aus Bordesholm ist als Vorsitzender für einen neuen Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr im Gespräch. Deutschlandweit gefragt ist er als neuer Außenpolitiker auch zum Ukraine-Konflikt.

Herr Stegner, vermissen Sie Ihren alten Job als SPD-Fraktionschef im Landtag?

Ralf Stegner: Manchmal schon, das war eine sehr schöne Aufgabe. Und das Kieler Landeshaus ist nicht der Riesenbetrieb, den man in Berlin vorfindet; es geht persönlicher zu. Wenn man so viele Jahre dort arbeitet, ist es auch ein Stück Heimathafen.

„Mich hat erstaunt, dass die Landesregierung so einen Bock geschossen hat“

Wie beobachten Sie den einsetzenden Landtagswahlkampf?

Natürlich mit Interesse und Sympathie für meine Partei. Aber ich glaube, dass die Menschen im Augenblick noch mehr mit Corona beschäftigt sind. Mich hat erstaunt, dass die Landesregierung vor Weihnachten so einen Bock geschossen hat.

Sie meinen, dass sie die Clubs und Diskotheken offen gelassen hat?

Genau. Diesen Fehler hätte man mit ein bisschen gesundem Menschenverstand vermeiden können. Ich fand es auch ein bisschen überheblich, weil man sich ansonsten ständig selbst auf die Schultern klopft. Es wäre generell besser, in Krisenzeiten stärker mit anderen zusammenzuarbeiten. Stattdessen war es ein Alleingang Schleswig-Holsteins.

An welcher Stelle hat der SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller Chancen zu gewinnen?

Sein Hauptjob ist jetzt, sich bekannter zu machen. Wer ihn kennenlernt, wird feststellen, dass er den Job als Ministerpräsident kann. Das ist nicht wenig in diesen Zeiten. Als ehemaliger Chef der Staatskanzlei und mit seinen internationalen Erfahrungen ist er bestens darauf vorbereitet. Wenn Herr Günther ihn unterschätzt, macht er einen großen Fehler – ganz abgesehen davon, dass Thomas Losse-Müller ein umgänglicher Typ ist und ein Angebot nicht nur für SPD-Wählerkreise ist. Die politischen Rahmenbedingungen in Berlin spielen sicher auch eine Rolle.

Womit kann Amtsinhaber Günther punkten?

Er ist durchaus nicht unbeliebt. Aber es wäre trügerisch, sich darauf zu verlassen, dass die Amtsinhaber grundsätzlich gewinnen. Im Übrigen steht er einer Koalition vor, die zumindest labil ist, was inhaltliche Gemeinsamkeiten angeht. Es könnte also durchaus sein, dass für den Amtsinhaber nach einer Amtsperiode schon wieder Schluss ist.

Welche Aufgaben haben Sie in der Bundestagsfraktion?

Ich werde mich insbesondere um die Außenpolitik kümmern. Es ist wieder Zeit, sich für friedenspolitische Aktivitäten einzusetzen, für Entspannung, Abrüstung und Zusammenarbeit in Europa. In Zeiten, in denen Dialoge vorherrschen, die an den Kalten Krieg erinnern, ist das ausgesprochen wichtig.

Sie sollen im Bundestag neuer Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses zu Afghanistan werden. Stimmt das?

Das kann ich offiziell noch nicht bestätigen, weil es noch nicht entschieden ist. Aber im Gespräch zu sein, ist durchaus ehrenvoll. Der Untersuchungsausschuss ist im Koalitionsvertrag vereinbart und soll in ein paar Wochen eingesetzt werden.

Was soll, was kann dieser Ausschuss leisten?

Es sollen Lehren für die Zukunft gezogen werden. Wenn man sich das Ende des Afghanistan-Einsatzes anschaut, ist das auch von der humanitären Seite schwierig. Bei einem so langen Auslandseinsatz einer Parlamentsarmee ist es am Ende sinnvoll zu schauen, was gut und was schlecht gelaufen ist.

„Die Zusammenarbeit mit den Taliban ist nicht unkompliziert“

Ist die Aufnahme afghanischer Ortskräfte abgeschlossen?

Meines Wissens nicht. Es gibt immer noch ungelöste Fälle und immer noch ausreisewillige Menschen, die in Kabul sind. Die Zusammenarbeit mit den Taliban ist nicht unkompliziert.

Muss Deutschland mehr Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen?

Ich glaube, auch das wird ein Teil unserer Aufgabe sein müssen. Mir gefällt die abwehrende, nationalistische Haltung in Europa dazu nicht. Es ist doch absurd, dass wir auf der einen Seite einen Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite Menschen an der Grenze von Weißrussland zu Polen in jämmerlichen Zuständen leben und dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Der Spielraum für Humanität ist in Deutschland deutlich größer, als es gelegentlich wahrgenommen wird. Die einzige Antwort der Union ist, dass sich 2015 nicht wiederholen darf. Das finde ich ausgesprochen armselig.

„Wir müssen geduldig dafür sorgen, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt kommt“

Deutschland diskutiert über den Besuch der Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew und in Moskau. Wie soll Deutschland auf das russische Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze angemessen reagieren?

Ich wundere mich, mit welcher Marktschreierei der ein oder andere Sanktionen fordert. Wo soll das eigentlich hinführen? Wen soll das beeindrucken? Dies ist die Stunde der Diplomatie. Das heißt, dass man geduldig, nicht im Sprint dafür sorgt, dass die Spannungen abgebaut werden und es eben nicht zu einem militärischen Konflikt kommt. Es mag uns nicht einleuchten, dass auch Russland sich bedroht fühlt von dem, was geschieht. Aber das kann man nicht generell für absurd erklären. Helmut Schmidt hat mal gesagt, 1000 Stunden verhandeln ist besser, als einen Schuss abzugeben. Ich habe keinerlei Sympathie für autoritäre Regime, aber ich habe sehr viel Interesse daran, dass es uns gelingt, für gemeinsame Sicherheit und Entspannung zu sorgen.

Sanktionen schließen Sie aus?

Es geht nicht darum, sie auszuschließen. Aber ich halte nichts vom öffentlichen Überbietungswettbewerb, Sanktionen in allen möglichen Bereichen zu fordern. Ich bin ein wirklich engagierter Parteipolitiker, der keinem Streit aus dem Weg geht, wenn es innenpolitische Fragen berührt. Aber in der Außenpolitik reden wir mit ganz vielen Ländern, die unsere Werte nicht teilen. Da geht es nicht darum, Porzellan zu zerdeppern und besonders originell schneidig zu formulieren, sondern geduldig hinter verschlossenen Türen zu verhandeln, um Abrüstung, Frieden und Entspannung zu befördern.

Kann man Ländern wie der Ukraine den Schutz der Nato verwehren?

Die territoriale Integrität ist zentral. Und man kann Ländern wie der Ukraine Schutz gewähren, ohne dass man daraus Schlussfolgerungen zieht, die von anderen als Bedrohung empfunden werden. Wer über Waffenlieferungen für die Ukraine redet, der geht mit dem Feuerzeug direkt an einem Benzinkanister vorbei. Das kann ich nicht richtig finden.