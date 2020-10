Kiel

Die Reaktionen im Norden aus den Reihen von Union, FDP, Wirtschaftsverbänden sowie der SPD glichen am Montag einem Aufschrei: Von einem solchen Planungsstopp wäre auch die neue Autobahn 20 betroffen – hinter der Baustopp-Forderung stecke bereits ein Wahlkampfmanöver.

„ Habeck beschädigt hier gerade die Glaubwürdigkeit der Bundes-Grünen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Hans-Jörn Arp. Zwar wundere er sich über „absurde Ideen“ des Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter schon lange nicht mehr. „Aber bei Robert Habeck nun doch. Schließlich hat er selbst gemeinsam mit seinen Jamaika-Partnern sowohl im Koalitionsvertrag den Weiterbau der A20 mit auf den Weg gebracht als auch zusätzlichen Millionenbeträgen für die Deges für die beschleunigte Planung der A20 zugestimmt.“

SPD spricht von falschem Spiel der Grünen

Die Kieler Landesregierung, an der neben CDU und FDP auch die Grünen beteiligt sind, hatte den Einstieg der Bundesplanungsgesellschaft Deges ins Großprojekt A20 abgenickt und Mittel für den finanziellen Begleitaufwand bewilligt: insgesamt etwa 17 Millionen Euro seit 2018. Der SPD-Abgeordnete Kai Vogel warf den Grünen auf Landesebene Montag ein falsches Spiel vor. „Aktuell stecken sie Millionen Euro in die weitere Planung, wollen das Autobahn-Projekt in Wirklichkeit aber nur verschleppen und dann beerdigen.“ Das sei verantwortungslos. „Wer grün wählt, wählt Baustopp.“ Dabei sei die A20 eine extrem wichtige Entlastung für die Metropolregion rund um Hamburg. Was Unternehmensverbandschef Uli Wachholtz unterstrich: „Für Arbeitsplätze und daraus resultierendem Wohlstand ist Verkehrsinfrastruktur Grundvoraussetzung.“ Viel zu lange sei die Westküste infrastrukturell abgehängt worden.

Am Montag setzte dort Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann ( CDU), den ersten Spatenstich zum dreistufigen Ausbau der Bundesstraße B5 zwischen Husum und Tönning. Einer der Planfeststellungsbeschlüsse werde allerdings beklagt. „Wir werden uns also eher auf einen Marathonlauf als auf einen Sprint einstellen müssen“, sagte Buchholz. Dabei warte die Region seit Jahrzehnten „zu Recht auf den Ausbau dieser knapp 20 Kilometer langen Strecke“.

Nord-Grüne versuchen zu besänftigen

Im Kieler Landeshaus waren die Grünen um Ruhe bemüht. Selbstverständlich werde man den Koalitionsvertrag einhalten. „Aber vor der nächsten Landtagswahl wird es heftige Auseinandersetzungen zum Klimaschutz geben“, kündigte Fraktionschefin Eka von Kalben an. „Nach 30-jähriger Planung zur A20 wird man doch wohl nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Projekts fragen dürfen.“ Was der Grünen-Abgeordnete Andreas Tietze verstärkte: „Welche Verkehrsprojekte wir wirklich brauchen, muss angesichts des Klimawandels, Artensterbens und der massiven Eingriffe in die Natur neu überprüft werden.“ Er erwarte vom Bund, dass er die Natur- und Klimaschutzbelange beim Bau der A20 „vollumfänglich“ einhalte. Derzeit sind die Grünen im Bund in der Opposition. Welche Auswirkungen Habecks Forderung für den Bau der A20 hat? Für FDP-Fraktionschef Christopher Vogt ist die Antwort klar: „Das hängt jetzt vom Ausgang der Bundestagswahl ab.“

