Der Fall von Hannerl Sinnhuber, die ihre ehrenamtliche Arbeit im Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) aufgeben musste, weil sie 80 wurde, sorgt bei Interessenvertretern für Unverständnis.

So fordert der Sozialverband (SoVD) Schleswig-Holstein, dass grundsätzliche Altersgrenzen für die Ausübung eines Ehrenamts abgeschafft werden. "Mit der festen altersbezogenen Grenze im Städtischen Krankenhaus wird meines Erachtens in diskriminierender Weise unterstellt, alle über 80-Jährigen seien nicht mehr in der Lage, mit den Patienten zu kommunizieren", sagt Alfred Bornhalm, Landesvorsitzender des SoVD in Schleswig-Holstein. "Das ist übel, denn gerade die älteren Patienten dürften sich von älteren Betreuern besonders angesprochen fühlen."

Sozialverband SH: Fälle im Ehrenamt individuell bewerten

Im Sozialverband Schleswig-Holstein engagieren sich nach Angaben des Verbands rund 4000 Ehrenamtler. "So mancher Über-80-Jährige ist besser drauf als ein 'schlapper' 50-Jähriger", so Bornhalm.

Starre Altersgrenzen im Ehrenamt sind dem Verband nach eigenen Angaben bereits an anderer Stelle begegnet. 80 Mitglieder des Verbands seien an den Sozialgerichten als ehrenamtliche Richter im

Einsatz. Allerdings sei für sie mit 70 Jahren Schluss.

"Leider ist das Land Schleswig-Holstein bisher nicht bereit gewesen, diese starre Regelung zu kippen", so Bornhalm. "Ob eine Person für ein Ehrenamt geeignet ist, hängt nicht vom Alter ab und sollte daher in jedem Fall individuell bewertet werden."

Seniorenbeirat Kiel: Altersgrenze ist "willkürlich"

Ähnlich sieht es der Seniorenbeirat Kiel, der mit Blick auf den Fall am SKK eine individuelle Regelung beim Ausscheiden als Grüne Dame fordert. "Die generelle Altersgrenze von 80 Jahren ist willkürlich", so der Vorsitzende des Beirats, Karl Stanjek. Sie entspreche nicht dem neuen Altersbild, das die Bedeutung zum Beispiel von sinnstiftenden Aufgaben bis ins hohe Alter betone.

Für die Ehrenamtler im SKK schlägt Stanjek vor, einvernehmliche Lösungen im Gespräch mit der Leiterin der Ökumenischen Krankenhaus-Hilfe (ÖKH), dem Verein hinter den Grünen Damen und Herren im SKK, zu finden. "Der Passus einer Altersgrenze muss aus der Verpflichtungserklärung gegenüber dem Verein ÖKH gestrichen werden", so Stanjek. "Er erfüllt den Tatbestand der Altersdiskriminierung."

Landesseniorenrat empfindet Altersgrenzen als diskriminierend

Auch der Vorsitzende des Landesseniorenrates Schleswig-Holstein, Peter Schildwächter, sagt: "Wir empfinden starre Altersgrenzen im Ehrenamt als Altersdiskriminierung."

