Ehrenamt: Immer mehr packen im Norden an

Die Freiwilligen Feuerwehren verzeichnen in den vergangenen fünf Jahren ein Plus von 1000 Mitgliedern, auch im Ehrenamtsbüro Nette Kieler lassen sich immer mehr Interessierte beraten. In der Landeshauptstadt ist zudem die Zahl der Inhaber von Ehrenamtskarten im vergangenen Jahr von 6000 auf 9700 gestiegen.

"Die Organisationsformen des Engagements ändern sich", sagt Marius Livschütz aus dem schleswig-holsteinischen Sozialministerium. Zwar engagieren sich die meisten Ehrenamtlichen nach wie vor in Vereinen und Verbänden, aber: "Untersuchungen belegen, dass es Zuwächse bei den ehrenamtlichen Aktivitäten insbesondere im Feld des selbstorganisierten Ehrenamtes wie der Flüchtlingshilfe und des projekthaften Engagements, zum Beispiel Klimaschutz, gibt."

Eine Million Ehrenamtliche in Schleswig-Holstein

Livschütz bezieht sich dabei auf den Freiwilligensurvey, eine umfassende repräsentative Erhebung, die zuletzt 2016 veröffentlicht wurde und aktuell fortgeschrieben wird. Demzufolge engagieren sich eine Million Schleswig-Holsteiner ehrenamtlich, das entspricht 43 Prozent der Bevölkerung. Die Studie kam auch zu dem Ergebnis, dass Engagierte weniger Zeit für ihre freiwillige Tätigkeit aufbringen als noch 15 Jahre zuvor. Und dieser Trend scheint sich fortzusetzen. "Vereine mit traditionellen Strukturen, die auf langfristiges Engagement setzen, werden nicht mehr als attraktives Betätigungsfeld für freiwilliges Engagement wahrgenommen", sagt Livschütz.

Fokus auf projektorientierte Arbeit

Bestätigung bekommt der Ministeriumssprecher von Thomas Niggemann vom Landessportverband. "Viele Ehrenamtliche wollen sich lieber einer projektorientierten Arbeit widmen, die einen definierten zeitlichen Rahmen hat und sie nicht zu lange bindet." Demzufolge werde es für Vereine immer schwerer, Führungspositionen mit Ehrenamtlichen zu besetzen. "Es werden zwar weiter Leute gefunden, aber es dauert länger."

Ähnlich sieht es bei den Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein aus. Von 2014 bis Ende 2018 ist die Zahl der Ehrenamtlichen von 48.211 auf 49.120 gestiegen, Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband bestätigt aber, dass es nicht immer leicht sei, ausscheidende Führungskräfte zu ersetzen. Auch Alexandra Hebestreit, die Leiterin des Nette-Kieler-Büros, merkt, dass sich mehr Menschen lieber projektorientiert engagieren. "Das ehrenamtliche Engagement wird nicht weniger, es hat sich nur verschoben."

