Ehrenamtsbüro: Bitte nehmen Sie Hilfe an

Bei den Anlaufstellen Nachbarschaft ( Anna) melden sich bislang nur wenige Menschen und bitten um kostenlose Unterstützung. Sehr zum Bedauern des Ehrenamtsbüros Nette Kieler und den Trägern der Anlaufstellen. Der Appell lautet: „Bitte nehmen Sie Hilfe an!“.

„Viele Menschen trauen sich vielleicht nicht, nach Hilfe zu fragen oder haben auch noch gar nichts von dem Angebot gehört“, sagt die Nette-Kieler-Leiterin Alexandra Hebestreit. Dabei gehe es darum, auf alles vorbereitet zu sein, Vorkehrungen zu treffen, für den Fall, dass Unterstützung gebraucht wird oder sich selbst zu schützen, wenn man zu einer Risikogruppe zählt.

Kinder bitten für ihre Eltern um Hilfe

Deshalb hat die Stadt nach dem ersten Corona-Fall in Kiel schnell reagiert. Gemeinsam mit dem Ehrenamtsbüro und den Anlaufstellen Nachbarschaft wurde ein Konzept entwickelt, um möglichst schnell und unkompliziert Hilfe anzubieten. Beim Ehrenamtsbüro melden sich die Freiwilligen, die Einkäufe oder ähnliche Dinge erledigen wollen, bei den Annas in ihren Stadtteilen Menschen, die nicht mehr für ihre Erledigungen raus sollen oder wollen.

Bislang konnte jedem Hilfesuchenden ein Tandemspartner zur Seite gestellt werden, allerdings sind insgesamt bislang nur rund 30 Anfragen eingegangen – wobei sich alle Beteiligten einig sind, dass deutlich mehr Personen Hilfe in Anspruch nehmen sollten, um sich selbst und auch andere zu schützen. Vielleicht liegt es daran, dass das Einkaufen für viele Menschen momentan der Höhepunkt des Tages in einem stark eingeschränkten Alltag sei, vermutet Marion Janser, warum das Hilfsangebot noch nicht so gut angenommen wird. Elf Menschen haben bei der Diakonie angefragt, ob für sie Einkäufe übernommen werden können, sagt Janser, die die sieben Anlaufstellen der Nachbarschaftshilfe der Diakonie koordiniert. Darunter waren nicht nur ältere Personen aus der Risikogruppe, sondern beispielsweise auch eine alleinerziehende Mutter, die erkrankt war und deshalb nicht in den Supermarkt zum Einkauf gehen konnte. „Es rufen auch Kinder an, die für ihre Eltern um Hilfe bitten“, sagt Janser.

Bei der Awo steigt die Nachfrage

„Wir sind in den Startlöchern und können sofort aktiv werden, sobald sich jemand meldet“, sagt auch Anna Diekmann von Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Bislang gibt es aber beim DRK zwei Tandems, wobei eine Ehrenamtliche drei Personen aus der Nachbarschaft versorgt, die sie persönlich kennt. „Vieles funktioniert auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda.“

Auch wenn die Menschen noch keine Hilfe annehmen wollen, beschäftigen sie sich doch mit der Frage, wer im Notfall Besorgungen für sie erledigen könnte. Beim Stadtteilnetzwerk Niki haben sich schon drei Personen gemeldet und ihre Kontaktdaten hinterlegt, die das Angebot zwar momentan noch nicht benötigen, aber gerne darauf zurückkommen wollen, wenn sie das Haus nicht mehr verlassen dürfen, erzählt Roswitha Benzin, die die Anlaufstelle an der Holtenauer Straße leitet.

Immerhin steigt in den letzten Tagen die Nachfrage, berichtet Kathrin Weighardt von der Arbeiterwohlfahrt ( Awo). In den Nachbarschaftstreffs der Awo haben sich in den letzten Jahren feste Gruppen gebildet, die im engen Austausch stehen. „Wir halten viel Kontakt und rufen unsere Besucher aktiv an, um Hilfe anzubieten. Die Rückmeldungen sind sehr positiv.“

Zu erreichen sind die Koordinatoren der Annas unter 0431 7757035 ( Awo), 0431 66876614 (Diakonie), 0151 54842965 ( DRK) und 0431 26098664 (Niki).

