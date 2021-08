Eine Frau wollte gegen die freiwilligen Corona-Impfungen an Schulen am Verwaltungsgericht Schleswig vorgehen – und ist damit gescheitert. Der Eilantrag wurde aus mehreren Gründen abgelehnt.

Eilantrag abgelehnt: Freiwillige Corona-Impfungen an Schulen sind legitim

Verwaltungsgericht Schleswig - Eilantrag abgelehnt: Freiwillige Corona-Impfungen an Schulen sind legitim

Verwaltungsgericht Schleswig - Eilantrag abgelehnt: Freiwillige Corona-Impfungen an Schulen sind legitim

Von KN-online (Kieler Nachrichten)