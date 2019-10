Formfehler bewahrt Betrüger vor Haft

Kiel

Vier Monate „Haft pur“ für den Ebay-Betrug mit einem Smartphone, das der einschlägig vorbestrafte Anbieter dem Käufer trotz Vorauszahlung des geforderten Preises von 200 Euro nie geliefert hatte – dieses Urteil gegen einen notorischen Internetbetrüger (31) wäre kaum zu beanstanden. Hätte der zuständige Strafrichter des Amtsgerichts Norderstedt nur nicht vergessen, in seinem Urteil die Tatzeit zu erwähnen.

Ein kleiner Formfehler mit weitreichenden Folgen. So beschäftigte der juristisch simple Routinefall trotz eindeutiger Beweislage vier verschiedene schleswig-holsteinische Gerichte über drei Instanzen und 14 Monate hinweg bis hinauf zum Oberlandesgericht in Schleswig. Zweimal legte der Verteidiger des geständigen Täters Rechtsmittel gegen das Norderstedter Urteil vom Juli 2018 ein – am Ende mit Erfolg.

Täter zeigt Wille zur Resozialisierung

Denn jetzt setzte eine Berufungskammer des Kieler Landgerichts die Haftstrafe gegen den alkoholabhängigen Serientäter im zweiten Anlauf doch noch zur Bewährung aus. Dabei spielte die Zeit für den Angeklagten. Der 31-Jährige stand zur Tatzeit zwar doppelt unter Bewährung. Inzwischen hat er jedoch eine vielversprechende Langzeittherapie gegen sein Alkoholproblem angetreten. Die Ärzte des Lübecker Ameos-Klinikums bescheinigten dem Handwerker eine erfolgreiche Entgiftung und vier Monate regelmäßig kontrollierte Alkoholabstinenz. „Die Therapie in Lübeck läuft gut“, bestätigte auch sein Bewährungshelfer (49).

Positiv wirkte sich auch aus, dass die Kieler Staatsanwaltschaft keine neuen Tatvorwürfe vermelden konnte. Zudem hatte der Angeklagte die 200 Euro, die er im Juni 2017 für das angebotene Handy-„Schnäppchen“ einkassierte, kurz vor der entscheidenden Verhandlung noch schnell an den geschädigten Zeugen aus dem Kreis Segeberg zurücküberwiesen.

Anwalt nutzte geschickt den Fehler des Richters aus

Von all diesen positiven Aspekten konnte noch nicht die Rede sein, als knapp ein Jahr zuvor bereits eine andere Berufungskammer des Kieler Landgerichts den Fall verhandelt hatte. Damals wies die Kammer die Forderung des Angeklagten nach Bewährung denn auch zurück, übersah darin jedoch die fehlende Tatzeit. Darauf hatte der Verteidiger, der die Entdeckung des Formfehlers für sich behalten hatte, nur gewartet. Jetzt legte er Revision beim OLG ein. Prompt stellten die Schleswiger Richter „einen durchgreifenden Darstellungs- und Begründungsmangel“ fest, hoben das fehlerhafte Urteil auf und verwiesen die Sache im Mai 2019 zur erneuten Verhandlung ans Landgericht zurück.

Hier fand das juristische Hin und Her nun ein Ende. Jetzt steht der Angeklagte für drei weitere Jahre unter Aufsicht eines Bewährungshelfers. Und bei der Regelung seiner desolaten Finanzen steht ihm künftig ein amtlich bestellter Betreuer zur Seite.