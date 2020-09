Der frühere Spitzen-Grüne Thomas Losse-Müller (47) wechselt das Pferd. „Ich werde in den nächsten Wochen in die SPD eintreten“, kündigte er an. Der Volkswirt bestätigte zugleich, dass er in einer von der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli eingerichteten roten „Denkfabrik“ mitarbeitet.