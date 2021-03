Holm

Im März 2020 befindet sich Eugen Immik mit seiner Frau Birgit auf einer Kreuzfahrt von Brasilien zurück nach Europa. „Plötzlich hieß es, die Kreuzfahrt wird um fünf Tage verkürzt“, erinnert er sich.

Immik litt an Schüttelfrost und hohem Fieber

Als das Schiff am 23. März in Lissabon angelegt hat, erfahren sie den Grund: Vier Portugiesen an Bord sind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. „Nach drei Tagen wurden wir zum Flughafen gebracht. Wie im Krimi. Wir mussten Fieber messen, die Straßen waren für andere Autos gesperrt, die Polizei eskortierte unseren Bus-Konvoi durch Lissabon. Am Flughafen wurden wir direkt aufs Rollfeld gebracht – keine Kontrollen, sofort ab ins Flugzeug.“

Nach der Landung in Frankfurt fordert sie eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts noch im Flieger auf, sich sofort nach ihrer Ankunft zu Hause auf Sars-CoV-2 testen zu lassen. Dies tut das Ehepaar aus der Nähe von Trier. Vier Tage später kommt das Ergebnis: negativ. Beide bleiben dennoch in Quarantäne – und das ist gut so: Zehn Tage nach der Rückkehr geht es Eugen Immik rapide schlechter. „Es war das Wochenende 4. und 5. April, ich hatte Schüttelfrost, hohes Fieber, Gliederschmerzen.“ Er ist überzeugt, dass er sich beim Flug infiziert hat. Klären lässt sich das nicht mehr.

Eugen Immik wurde ins künstliche Koma versetzt

Am Montag kommt er ins Krankenhaus nach Wittlich, auf die Isolierstation. Ein erneuter PCR-Test ist positiv. Am nächsten Tag wird er ins künstliche Koma versetzt, nach einem Luftröhrenschnitt fortan über eine Kanüle künstlich beatmet. Seine Frau bangt wochenlang um sein Leben. Inzwischen ist die heute 65-Jährige selbst infiziert. Doch sie hat leichtere Symptome. Dabei ist sie durch Asthma vorbelastet. Ihr Mann – ein aktiver Sportler, bis die Hüfte nicht mehr mitspielte – hatte hingegen keine Vorerkrankungen, ist Nichtraucher, war fit und trainiert.

„Ich weiß von diesen Wochen im künstlichen Koma nichts, erinnere nur diese schlimmen Albträume. Als sie mich nach drei Wochen wieder aufgeweckt haben, war ich nur froh, dass ich am Leben war. Ich war dem Klinikteam unendlich dankbar.“

Nach vier Wochen wird er per Hubschrauber zur Weiterbehandlung in eine Lungenklinik nach Bad Ems geflogen. In den zwei Wochen auf der Intensivstation dort wird er langsam daran gewöhnt, selbst zu atmen. „Ich konnte zum ersten Mal wieder sprechen, musste am Rollator gehen, wieder laufen lernen.“

Auch nach einem Jahr fehlt dem Corona-Patienten die Kraft

Am 10. Juni kann er nach neun Wochen wieder nach Hause. Er ist überzeugt, dass es jetzt schnell bergauf geht, freut sich auf seine Arbeit als Vermessungstechniker, ist voller Tatendrang. Er ahnt nicht, wie weit entfernt dieses Ziel noch ist.

„Mir fehlt bis heute die Kraft. Alles ist extrem anstrengend. Ich muss mich immer wieder ausruhen. Auch das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr richtig. “ Immer wieder sind Behandlungen beim Lungenarzt, Kardiologen, Neurologen notwendig. „Am Herz musste ein Stent gesetzt werden, der Lungenfacharzt stellt fest, dass die Sauerstoffaufnahme ins Blut auf 27 Prozent reduziert ist – normal sind circa 80 Prozent. Auch seine Frau leidet an den Covid-19-Folgen, hat Probleme mit der Lunge, ist erschöpft. Sie wird deshalb zurzeit ebenfalls in der Ostseeklinik behandelt.

Chefärztin beobachtet häufig Langzeitfolgen von Corona

Die dortige Chefärztin, Dr. Heike Buhr-Schinner, sieht solche Long-Covid-Symptome nach der Covid-19-Erkrankung häufig. „Das Fatigue-Syndrom, also eine unverhältnismäßig starke Erschöpfung, ist typisch für Long-Covid. Man steht morgens auf, fühlt sich stark, geht ins Bad und ist schon wieder erschöpft.“ Das Syndrom wird in der Klinik ebenso therapiert wie andere Long-Covid-Probleme.

Kernstück der Rehabilitation ist ein dosiertes Kraft- und Ausdauertraining für die Muskelschwäche. Es gibt Übungen für Konzentrations- und Wortfindungsstörungen. Riech- und Schmeckstörungen lassen dagegen in der Regel von allein nach. Auch Schlafstörungen kommen häufig vor. Hilfreich sind psychologische Gespräche und Entspannungsübungen, auch Spaziergänge am Meer.

Immiks Lungenfunktion ist für immer eingeschränkt

Vor allem werden wie bei Eugen Immik Einschränkungen der Lunge therapiert. „Auffällig oft müssen die Patienten auch neu lernen, richtig zu atmen, weil die Koordination der Atmung gelitten hat“, sagt Buhr-Schinner.

„Man braucht viel Geduld und Disziplin“, sagt Eugen Immik. „Diese Infektion sollte niemand auf die leichte Schulter nehmen. In meinem Bekanntenkreis macht das keiner mehr, und für Corona-Leugner habe ich wirklich null Verständnis.“ Er will unbedingt bald wieder arbeiten. „Das vermisse ich sehr. Aber hier in der Ostseeklinik werde ich jetzt sehr gut vorbereitet. Ich nehme inzwischen 72 Prozent des Sauerstoffs aus der Luft im Blut auf.“ Noch bleibt aber eine Diffusionsstörung, das heißt: Nicht alle Areale seiner Lunge sind an der Atmung beteiligt.

Fast ein Jahr nach seiner Infektion sagt Eugen Immik: „Es war ein langer Kampf mit Ängsten und Entbehrungen. Und ich werde nie mehr die Lungenfunktion haben, die ich vorher hatte. Mit diesem Virus ist nicht zu spaßen.“