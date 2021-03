Kiel

Im Atelier lässt es sich hervorragend malen. Nicht nur Papier und Kittel werden hier bunt, sondern auch Hände und das eine oder andere Haar. Vor allem aber haben die Kinder Spaß. In der städtischen Kita Woltersweg in Kiel können sie die Themenräume, zu denen auch ein Bewegungs- und ein Theaterraum gehören, weiter als solche nutzen. „Uns war wichtig, dass offenes, selbstbestimmtes Lernen weiter möglich ist“, sagt Leiterin Anna-Lena Rick.

Die Corona-Pandemie hat den Alltag in den Kitas verändert, auch im Woltersweg. Die Einrichtung arbeitet wie alle städtischen Kitas in Kiel mit einem offenen Konzept. Doch statt zwischen den Themenräumen je nach Laune zu wechseln, sind die Kinder nun mit ihren Kohorten in festen Räumen, die sie allerdings alle zwei Wochen tauschen.

In der Kita Woltersweg in Kiel soll für die Kinder ein Stück Normalität herrschen

So können die Kinder zwar nicht täglich, aber doch regelmäßig die verschiedenen Angebote nutzen. „Die Kinder haben privat schon so viele Einschränkungen, da soll in der Kita eine gewisse Normalität herrschen“, sagt Rick.

Wie gut das offene Konzept in der Pandemie umgesetzt werden kann, hängt auch von Größe und räumlicher Situation vor Ort ab. „Die Einrichtungen sind sehr kreativ geworden“, sagt Ulrike Kraul, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung im Kieler Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Zwar könnten die Kinder nicht mit Freundinnen und Freunden aus anderen Kohorten spielen, sie könnten sich jedoch zum Beispiel innerhalb einer Einrichtung Briefe schreiben.

Träger und Träger-Verbände schätzen die Veränderungen durch die Pandemie unterschiedlich ein. So heißt es von der Awo Schleswig-Holstein, gruppenübergreifende Aktivitäten oder gemeinsame Mittagessen seien aufgrund der Kohorten-Regelung nur eingeschränkt möglich, aber ansonsten könne der Alltag größtenteils wieder gelebt werden.

„Der Alltag in der Kita ist anders“, sagt dagegen Carsten Höhn, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK). „Man kann nicht von Regelbetrieb sprechen, wenn Fachkräfte einen hohen zusätzlichen Aufwand stemmen müssen.“

Julia Bousboa vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein sagt: „Die Kitas bewegen sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen der Eltern, der Kinder und der pädagogischen Fachkräfte, was Bring- und Abholsituationen, Testungen oder Hygienemaßnahmen angeht.“

Kita-Personal kann wegen Kohortentrennung nicht einfach wechseln

Schwierig kann die Trennung nach Kohorten auch dann werden, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden oder aus anderen Gründen ausfallen. „Übergreifendes Arbeiten ist eigentlich wichtig, um ausreichend Personal vor Ort zu haben. Um den Betreuungsschlüssel aufrechterhalten zu können, wurden eher Randzeiten gekürzt“, sagt etwa Bousboa.

Auch auf die Elternarbeit hat die Pandemie Auswirkungen. Elternabende in Präsenz sind nicht möglich, die Einrichtungen suchen auf anderen Wegen Kontakt zu halten, sei es per Mail oder Telefon. Für Teambesprechungen müssen die Kitas ebenfalls kreativ werden, einige machen sie digital.

Nach einem Jahr Pandemie haben die Kitas also genügend Herausforderungen. Und es lässt sich festhalten: Corona und die Hygienemaßnahmen, sie sind im Alltag auch der Kleinsten angekommen. Die Kinder würden sich spielerisch auch Masken aufsetzen, sagt Rick. „Und wenn sie im Theaterraum mal einkaufen spielen, heißt es schon: Oh, ich habe meine Masken vergessen.“