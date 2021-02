Ein Jahr Corona in Schleswig-Holstein: Plötzlich kam das Virus ganz nahe

Henstedt-Ulzburg

Der Kinderarzt aus Henstedt-Ulzburg ahnt nichts Böses, als er zusammen mit seiner Frau in den Winterurlaub aufbricht. Sein Ziel: Trentino, eine Provinz in Südtirol, etwa 1200 Kilometer entfernt von der Heimat. „Im Herzen der italienischen Alpen, eingebettet zwischen blauem Himmel und den majestätischen Dolomiten“, schwärmt die Marketingabteilung der Provinz: „Atme! Du bist im Trentino.“

Es ist damals Mitte Februar des vergangenen Jahres. In Deutschland werden zwei Wochen zuvor erste Fälle des neuartigen Coronavirus gemeldet, das Robert-Koch-Institut aber schätzt die Gefahr für die Gesundheit noch als gering ein. Zur gleichen Zeit werden in Italien bereits erste Gemeinden abgeriegelt.

Patient 1 war zuvor in Italien gewesen

Trentino, ein beliebtes Hochgebirge bei Skifahrern und Wanderern, gehört nicht dazu, es ist kein Risikogebiet. Doch die Sicherheit trügt. Am 23. Februar, einem Sonntag, kehrt der 64-jährige Arzt in seine Heimat zurück. Henstedt-Ulzburg, keine Stadt, sondern eine Großgemeinde mit immerhin rund 28.000 Einwohnern nahe der A7 nördlich von Hamburg.

Die folgenden Tage werden in Schleswig-Holstein Geschichte schreiben: Sie erzählen vom ersten Corona-Fall in Norddeutschland, von einer Kinderklinik in Sorge, von einer Kreisverwaltung, die plötzlich Krisen-Management leisten muss, von einem Mann, der schuldlos für den Beginn einer Seuche im Norden Deutschlands steht, die erst so fern schien und plötzlich ganz nah war.

Am zweiten Arbeitstag Krankheitssymptome

Am Tag nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub geht der Kinderarzt wieder zur Arbeit. Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) widmet sich der Professor in führender Position der Kinder- und Jugendmedizin. Doch schon am nächsten Tag, es ist Dienstag, der 25. Februar, bemerkt der Arzt erste Krankheitssymptome. Er bricht seinen Dienst sofort ab. Er hat in diesen Tagen Kontakt mit über 100 Kontaktpersonen, darunter mit 16 Kleinkindern, Eltern und zwölf Ärzten. Allein im privaten Umfeld begegnet er etwa 60 Personen, die später als Kontakte gelten.

In Europa breitet sich das Virus zu dieser Zeit immer weiter aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist vor dem Hintergrund von Corona-Ausbrüchen in Italien alarmiert: „Corona ist als Epidemie in Europa angekommen. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann.“ Deutschland sei bestmöglich vorbereitet, sagt er.

Kreis Segeberg sieht sich gut vorbereitet

Und auch im Kreis Segeberg, zu dem auch Henstedt-Ulzburg zählt, klingen die Meldungen noch beruhigend: Der Fachdienst „Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz“, berichtet der Kreis, sei mit ausreichend Personal ausgestattet. Je nach Entwicklung der Erkrankungszahlen aber könnte das Personal an seine Grenzen stoßen.

Am Donnerstag, den 27. Februar, geht der Arzt aus Henstedt-Ulzburg wieder ins UKE in Hamburg. Diesmal aber nicht, um zu arbeiten, sondern um sich auf das Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. Am späten Abend liegt das Ergebnis vor: Es ist positiv. Noch in der folgenden Nacht rufen Mitarbeiter des UKE die Eltern der behandelten Kinder und Kollegen des Kinderarztes an.

Ehefrau wird negativ getestet

Weil der Wohnort und nicht der Arbeitsplatz entscheidend ist für die Statistik, welcher Stadt oder – wie in diesem Fall – welchem Bundesland ein Infizierter zuzuordnen ist, registriert Schleswig-Holstein an diesem Tag Patient eins. Der Arzt geht in häusliche Quarantäne, ebenso seine Ehefrau, die zwei Tage später ein negatives Testergebnis erhält. Sie zeigt zu keinem Zeitpunkt Krankheitssymptome.

Am folgenden Tag hört Uwe Petry, Leiter des Fachdienstes Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz beim Kreis Segeberg, in den Sechs-Uhr-Nachrichten im Radio: Es soll einen ersten Corona-Fall in Norddeutschland geben. Ein in Schleswig-Holstein lebender UKE-Arzt sei betroffen. Ihm schwant: Der könnte im Kreis Segeberg wohnen.

Um 6.54 Uhr beginnt die Corona-Krise im Kreis Segeberg

Um 6.54 Uhr hat Petry Gewissheit. Das Gesundheitsministerium in Kiel informiert den Kreis. Petry informiert Landrat Jan Peter Schröder. Um 8 Uhr tagt der Segeberger Krisenstab. Die bis heute andauernde Krisenarbeit beginnt. Das Problem: Zu Beginn stehen zu wenige Test-Laborkapazitäten zur Verfügung. Schutzausrüstungen dagegen hatte der Kreis vorsorglich schon vorher besorgt, und auch Quarantäneanordnungen vorformuliert. Eine gute epidemiologische Übung war 2019 ein größerer Masernausbruch im Kreis Segeberg gewesen.

Landrat Schröder erfährt von seiner Sekretärin in seinem Amtssitz in Bad Segeberg: „Heute Nachmittag um 14 Uhr sind Sie in der Landespressekonferenz mit Gesundheitsminister Heiner Garg.“ Schröder weiß: Die Kollegen aus seinem Gesundheitsamt hatten die Corona-Entwicklung bereits verfolgt, als die ersten Fälle in Bayern aufgetreten waren. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Virus auch im Kreis Segeberg ankommen sollte.

Desinfektionsmittel für Bürgermeisterwahl ist rar

Schröder informiert um 9 Uhr Henstedt-Ulzburgs scheidenden Bürgermeister Stefan Bauer über den Fall. Dort ist für Sonntag, 1. März, die Bürgermeisterwahl geplant. Sie wird nicht abgesagt. Die Gemeinde will für die Wähler aber Hygienevorkehrungen treffen. Den ganzen Tag versucht Henstedt-Ulzburg deshalb, an Hand-Desinfektionsmittel zu kommen. Doch in ganz Norddeutschland gibt es keines mehr zu kaufen. Die Lieferanten für geeignetes Hygienemittel können erst im Mai liefern. In ihrer Not fragt die Gemeinde in den Rathäusern der Nachbarkommunen Norderstedt und Kaltenkirchen – und wird dort fündig.

Das Virus, das so fern schien, ist plötzlich ganz nahe. Das spüren auch die Menschen vor Ort: 127 besorgte Bürger melden sich innerhalb von zwei Tagen telefonisch beim Kreis. Sie glauben, sich mit dem Virus angesteckt zu haben oder eine Kontaktperson zu sein. Während der Kreis aber zum Ergebnis kommt, dass es keine weiteren begründeten Verdachtsfälle gebe, geht es dem infizierten Kinderarzt wieder besser. Er ist in einem stabilen Zustand. Auf seiner Station im UKE finden keine Neuaufnahmen mehr statt. Die Kontaktpersonen am UKE werden getestet: alle negativ. Sie gehen 14 Tage in Quarantäne.

Weitere neue Coronafälle

Am Montag, 2. März, blickt Henstedt-Ulzburg zurück auf die Wahl seiner neuen Bürgermeisterin. Ulrike Schmidt (parteilos) macht das Rennen, die Wahlbeteiligung ist trotz der Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus mit fast 46 Prozent höher als bei der vorigen Wahl.

Im Gesundheitsministerium von Schleswig-Holstein verkünden sie weitaus schlechtere Nachrichten: Mittlerweile gebe es drei bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion: Patient eins im Kreis Segeberg, zudem noch neue Fälle in Lübeck und im Kreis Herzogtum Lauenburg. Ein Rückkehrer von einer Karnevalsfeier in Nordrhein-Westfalen und eine positiv getestete Person, die engen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte, wie Gesundheitsminister Heiner Garg in einer Sondersitzung den Sozialausschuss des Landtages informiert. „Wir verfolgen weiterhin die Strategie der Eindämmung mit den Gesundheitsbehörden vor Ort.“

Anne Marcic von der Infektionsschutzabteilung des Ministeriums sagt, die angespannte personelle Situation im öffentlichen Gesundheitswesen sei kein Geheimnis.

Der erste Corona-Tote aus SH

Sechs Tage später stirbt der erste Deutsche im Zusammenhang mit dem Coronavirus, es ist ein Schleswig-Holsteiner: Ein 59-Jähriger aus der Nähe von Lauenburg erliegt im ägyptischen Urlaubsort Hurghada seiner Covid-19-Erkrankung. Der Mann war am 22. Februar mit seiner Frau nach Ägypten gereist und hat nach Medienberichten seit 28. Februar Beschwerden gehabt. Wiederum neun Tage später wird spätabends der erste Todesfall in Schleswig-Holstein bekannt: Ein 78-jähriger Mann, der an Speiseröhrenkrebs gelitten hat, stirbt am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck.

Während diese beiden Nachrichten für Schlagzeilen sorgen, befindet sich der 64-Jährige aus Henstedt-Ulzburg noch immer in der Quarantäne. Die Regeln, wann ein Patient wieder das eigene Haus verlassen darf, sind streng: frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und Erfüllung aller Kriterien, Fieberfreiheit seit mindestens 48 Stunden, Symptomfreiheit seit mindestens 24 Stunden bezogen auf die Covid-19-Erkrankung sowie zwei negative PCR-Tests im Abstand von 24 Stunden.

Patient 1 ist wieder gesund

Am Mittwoch, 1. April, ist der Kinderarzt ausgeheilt und wieder im Dienst. Mit der Presse sprechen will er nicht. Bis heute nicht. Selbst ein Jahr nach dem positiven Testergebnis lehnt er am Telefon ab, zu sehr habe sich der inzwischen 65-Jährige über Journalisten geärgert, die im Februar und März 2020 an der Haustür seiner Nachbarn klingelten, auf der Jagd nach Informationen, die er ihnen selbst verwehrte.

Um eine Geschichte zu dokumentieren, die einst ihren Anfang nahm und ein Jahr später noch nicht endet. Die Bilanz allein für Schleswig-Holstein: rund 42.000 Infizierte, knapp 1300 Todesfälle und Zehntausende Menschen in Quarantäne.

Von Gerrit Sponholz und Dennis Betzholz