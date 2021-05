Kiel

„Die Selbsttests an Schulen laufen sehr gut und werden auch gut angenommen“, so das Fazit von Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Sie danke den engagierten Schulleitungen und Lehrkräften, die die Testungen organisieren.

Die Zahlen der durchgeführten Tests schwanken. Das hängt damit zusammen, dass Schülerinnen und Schüler je nach Inzidenzen in den Städten und Kreisen mal mehr und mal weniger Präsenz- oder Wechselunterricht bekommen konnten.

„Alle haben sich gut daran gewöhnt. Die Tests gehören inzwischen zum Alltag dazu“, sagt Ben Fricke, stellvertretender Landesschülersprecher für Gymnasien.

Es hätten sich gewisse Routinen eingestellt, bestätigt Bernd Schauer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Dennoch gehöre die Beaufsichtigung von Corona-Tests nun mal nicht zur Kernaufgabe des Lehrpersonals und sei eine Zusatzbelastung. Zudem gehe Unterrichtszeit verloren. Die Lehrkräfte treibe aber derzeit stärker der Kampf um Impftermine um.

Mehr PCR-Tests positiv als Schnelltests

Kritiker hatten im Vorwege die mangelnde Aussagekraft von Schnelltests hervorgehoben und viele falsch-positive Ergebnisse befürchtet. Sie haben eine höhere Fehlerquote als PCR-Tests und müssen deswegen immer nochmal im Labor bestätigt werden. In den ersten zwei Wochen nach den Ferien überstieg die Zahl der positiven PCR-Tests aber sogar die der Schnelltests.

In der kurzen Himmelfahrts-Schulwoche tauchten in Grundschulen (16) und Gemeinschaftsschulen (12) die meisten neuen Coronafälle auf. In Gymnasien gab es acht positive PCR-Tests, an Berufsschulen nur zwei.

Grund- und Gemeinschaftsschulen wechseln sich seit Osterferien an der Spitzenposition wöchentlich ab. Dort waren auch durchgehend die meisten Jahrgänge präsent.

Die Entwicklung an den Schulen in den verschiedenen Regionen deckt sich mit den Infektionszahlen vor Ort. So traten beispielsweise vergangene Woche in Stormarn (8), Kiel (6) und im Herzogtum Lauenburg die meisten neuen Coronafälle in Schulen auf. Das waren neben Neumünster zugleich die Kreise und die Stadt im Land mit den höchsten Inzidenzen.

Nur wenige Schüler machen Corona-Tests zu Hause

Mit Einführung der Pflicht gab es großen Streit, ob wegen der besseren Kontrollierbarkeit alle die Tests in der Schule machen müssen. Einige Eltern hatten sich dafür eingesetzt, dass das Ministerium auch erlaubt, den Abstrich zu Hause zu machen. Andere sahen damit das Tor zum Schummeln geöffnet.

Das Ministerium entschied, Tests zu Hause zuzulassen, sie müssen mit einer qualifizierten Selbstauskunft bestätigt werden. Wer falsche Angaben macht und erwischt wird, muss 150 Euro zahlen.

Noch gibt es keine Einzeltests zum Mitnehmen in den Schulen

Der Blick auf die Zahlen verrät, dass nur ein kleiner Teil der Eltern diese Möglichkeit nutzt. Es gebe aber nach wie vor Akzeptanzprobleme, sagt Volker Nötzold, Vorsitzender des Landeselternbeirats der Grundschulen und Förderzentren. Es seien immer noch keine einzeln verpackte Tests an den Schulen angekommen, die Kindern mit nach Hause gegeben werden können.

„Das heißt, dass Eltern die Schnelltests nach wie vor selbst zahlen müssen. Trotz anderer Haltung schicken deshalb manche Familien ihre Kinder zum Test in der Schule, weil sie es sich nicht anders leisten können.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Prien hatte zum Start in Aussicht gestellt, dass Einzelkits frühestens ab der 18. Kalenderwoche – also Anfang Mai – zur Verfügung stehen könnten. Bislang seien noch keine verteilt worden, bestätigt ihr Sprecher David Ermes. Besonders die Förderzentren, die bislang von der Testpflicht ausgenommen sind, warten laut aber Nötzold dringend darauf.

Lolli-Test wie in Nordrhein-Westfalen noch keine Option

In Nordrhein-Westfalen wird seit kurzem an Grund- und Förderschulen mit einem „Lolli-Test“ gearbeitet. Dabei lutschen Kinder etwa 30 Sekunden an einem Wattestäbchen, die eingesammelten „Lollis“ werden im Pool nach der PCR-Methode untersucht.

Für Schleswig-Holstein steht das noch nicht zur Debatte. „Stand heute gibt es kein zugelassenes Produkt, das die Anforderung zur Selbstanwendung im laufenden Schulbetrieb erfüllt“, sagt Ermes. Es werde laufend geprüft, welche passenden Tests es auf dem Markt gebe.