Tornado verlor Tanks über Ostholstein

Pansdorf

Wie die Luftwaffe am Abend via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall am späten Nachmittag. Ein Kampfjet des Typs Tornado war zum Unglückszeitpunkt in 6000 Metern Höhe unterwegs, als sich aus noch ungeklärter Ursache die Tanks vom Flugzeug lösten.

Ein Tank gefunden

Die Besatzung meldete den Verlust sofort. Bei einer durch lokale Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gestarteten Suchaktion wurde einer der Tanks in einem Feld bei Pansdorf gefunden.

Der zweite Tank wird noch gesucht. Die rund 150 Kilogramm schweren Tanks waren laut Luftwaffe zum Unglückszeitpunkt leer. Diese Tanks können mit bis zu 2000 Litern Kraftstoff gefüllt werden und verlängern so die Reichweite der Maschinen.

Der Kampfjet gehörte zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51 aus Jagel bei Schleswig. Die Maschine konnte ohne Zwischenfälle zum Heimatfliegerhorst zurückkehren.

Abwurf in Notsituationen erlaubt

Der Abwurf von Außentanks ist unter Einsatzbedingungen und in Notsituationen erlaubt. Es kommt bei Ausbildungsflügen aber auch vor, dass sich die Tanks durch technische Defekte lösen.

Im Dezember 2016 warf eine Besatzung eines Tornados die Außentanks bei einem Einsatz über IS-Gebiet in Syrien ab. Zuvor hatte es einen Triebwerksausfall gegeben.

Im März 2011 ein Eurofighter der Luftwaffe nahe Augsburg zwei gefüllte Außentanks verloren.