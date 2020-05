Haftstrafen für Räuber-Duo

Kiel

Ein Jahr nach dem Überfall wurde das Duo wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Gegen den Drahtzieher aus Rendsburg verhängte das Kieler Landgericht zweieinhalb Jahre Haft. Auch der 41-Jährige war zur Tatzeit Wachmann gewesen. Er arbeitete jedoch für ein anderes Sicherheitsunternehmen.

Laut eigenem Geständnis kannte der Rendsburger die Örtlichkeiten und wusste, wie man die Alarmanlage abschaltete. Der „Kollege“, den er auf seiner nächtlichen Rundfahrt in der Tiefgarage der Rendsburger Sparkassenzentrale zu Boden brachte, hatte ihm noch am Morgen Geld geliehen. Das Opfer wurde leicht am Kopf verletzt und an Händen und Füßen gefesselt am Tatort zurückgelassen.

Beute gering: Minder schwerer Fall

Der Staatsanwalt wertete dies als Freiheitsberaubung und forderte mehr als vier Jahre Haft für beide Täter. Doch die 5. Strafkammer des Kieler Landgerichts ging von einem minder schweren Fall aus. Zwar habe das Duo mit wertvollem Diebesgut gerechnet. Die reale Beute – 70 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie des Opfers – sei aber gering geblieben. Zudem habe der Geschädigte den Überfall „gut weggesteckt“ und keine bleibenden Schäden erlitten.

Der Mittäter (37) aus Sachsen-Anhalt kam mit Bewährung davon. Als der Magdeburger unmittelbar nach dem Überfall vor der Sparkasse auf zwei Zeugen stieß, brach er die Aktion ab. Nach seiner Festnahme legte er ein Geständnis ab und bekundete vor Gericht glaubhaft Reue. Der alleinerziehende Vater kann sich jetzt weiter um seine drei minderjährigen Kinder kümmern.

Angeklagte wurden von Polizei observiert

Strafmildernd wirkte sich auch aus, dass beide Angeklagte in der Tatnacht von der Polizei observiert wurden. Die Verfolger rechneten laut Urteil allerdings nur mit dem geplanten Einbruch ins Warenlager. Sie folgten dem Duo nicht in die Tiefgarage und bekamen vom Überfall auf den Wachmann nichts mit.

Früh unter Verdacht geriet der nicht vorbestrafte Rendsburger, weil er mit einem polizeibekannten Straftäter telefoniert hatte, dessen Kommunikation überwacht wurde. Später wurden die Ermittler hellhörig, als sich der nun ebenfalls überwachte Angeklagte bei einem Hamburger Hehler nach den Schwarzmarktpreisen für die neusten iPhone-Modelle erkundigte.

