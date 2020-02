Quickborn

In der Nacht zum Sonnabend ist in eine Pizzeria in der Bahnhofsstaße in Quickborn ( Kreis Pinneberg) eingebrochen worden. Mit einem Granitstein schlug der Tatverdächtige eine Fensterscheibe ein und griff in ein Flaschenregal, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Mit zwei Flaschen Alkohol ging der hell gekleidete Gesuchte in Richtung Bahnhof. Dort traf er nach den Zeugenangaben auf einen offensichtlich unbeteiligten Passanten und kam mit diesem kurz ins Gespräch. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare.

