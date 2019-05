Kiel

Die Gefängnisse im Norden sind offen für freiwillige Insassen: Nach dem Landesstrafvollzugsgesetz können Gefangene auf Antrag ausnahmsweise vorübergehend in der Anstalt bleiben oder in sie zurückkehren, wenn die Wiedereingliederung in die Gesellschaft gefährdet ist.

Diese Regelung sei gedacht für kurzfristige Krisensituationen, zum Beispiel, wenn jemand keine Wohnung gefunden hat, sagte ein Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Sechs Fälle seit Oktober 2017

Seit Oktober 2017 hatte es im Norden sechs Fälle freiwilliger Aufenthalte im Gefängnis gegeben. Derzeit nutzt nach Angaben des Justizministeriums niemand diese Möglichkeit. Diese kann auch nur dann genutzt werden, wenn die Belegungssituation dies zulässt.

Eine zeitliche Begrenzung freiwilliger Aufenthalte sieht das Gesetz nicht vor. Da beiderseits Freiwilligkeit gelte, könne die jeweilige Justizvollzugsanstalt den Aufenthalt ihrerseits beenden, sagte der Sprecher. Auch wenn der Insasse den Anstaltsbetrieb stört, kann die Unterbringung jederzeit beendet werden.

Aufenthalt ist gratis

Die meisten Fälle freiwilliger Aufenthalte im Gefängnis hängen damit zusammen, dass jemand keine Wohnung findet oder Probleme mit Drogen oder Alkohol hat. "Es gibt Gefangene, die sowohl straffrei bleiben wollen, als auch bei erkennbaren Problemlagen sogar bereit sind, lieber wieder in Haft zu gehen", erläuterte der Sprecher.

Übrigens: Wer freiwillig länger im Gefängnis bleibt oder dorthin zurückkehrt, muss dafür nichts zahlen.

Von RND/dpa