Corona: Kassiert wird hinter der Scheibe

Kiel

Es ist ein ungewohntes Bild an den Kassen im Kieler Cittimarkt. Die Kassiererinnen sitzen alle hinter durchsichtigen Plastikvorhängen. Ein Schild mahnt die Kunden, sich nicht zu nah an den Vordermann zu stellen. Auch der Bereich an der Fleischtheke ist mit einem gelben Absperrband versehen. Auf dem Boden sind Aufkleber angebracht: "Bitte 2 m Abstand halten", ist darauf zu lesen.

Im für einen Sonnabendmittag ungewöhnlich leeren Supermarkt halten sich die Menschen fast alle an die Regeln. "Können Sie bitte ein paar Schritte zurückgehen?", fragt ein Security-Mitarbeiter einen Kunden am Eingang, der mit seinem Einkaufswagen der Frau vor sich zu dicht auffährt. Er reagiert sofort.

Corona: Scheiben sorgen bei Verkäufern für besseres Gefühl

Ein ähnliches Bild bietet sich wenige Meter entfernt im Aldi-Markt. Hier sitzen die Verkäuferinnen hinter Plexiglaswänden, auf dem Boden markieren Klebestreifen den gebotenen Abstand.

Hinter einer ähnlichen Scheibe sitzt auch Katharina Blank, die im ersten Stock des Citti-Parks beim Sanitätshaus Rieger arbeitet. "Die ist gestern angekommen", erzählt sie. "Das fühlt sich so schon besser an." An den Regalen rechts und links bittet ein Schild die Kunden nichts zu berühren. Das sei seit ein paar Wochen so, weil dort zum Beispiel Wärmetiere aus Plüsch liegen, die Infektionsträger werden könnten.

Zur Galerie Wer gerade einkaufen geht, wird fast überall darum gebeten, genügend Abstand von anderen Menschen zu halten. Die Kieler Kunden halten sich daran.

Ins Sanitätshaus kommen fast nur Kunden mit dringenden Anliegen

Das regelmäßige Desinfizieren sei für sie keine Neuerung. "Wir sind ja medizinisch geschult und kümmern uns auch um Wundversorgung", sagt Blank. Wenn sie Bandagen anpasse, sei sie natürlich nah am Kunden. "Wir sprechen jetzt nicht, solange wir am Körper dran sind."

Sie habe weniger Sorge um sich selbst, als davor möglicherweise unbewusst andere Menschen anzustecken. Insgesamt kämen aber aktuell kaum noch Leute in das Sanitätsgeschäft, die keine dringlichen Gründe haben.

So flanieren auch nur wenige Menschen durch das Einkaufszentrum, in der Parkgarage sind viele Plätze frei. Ein Aufsteller zeigt, welche Geschäfte noch geöffnet haben. Modeketten, Elektrogeschäfte oder Spielzeugläden mussten auf Anordnung von Land und Kommune schließen.

Tankstelle setzt ebenfalls auf Schutzscheibe

Seit Anfang der Woche hat auch die Aesculap-Apotheke in der Holstenstraße in Kiel Plexiglasscheiben an den Verkaufsschaltern angebracht, hergestellt wurden sie von einem lokalen Tischler aus Preetz. „Das war eine Sache von wenigen Stunden“, berichtet der Apotheker Patrick Lange, der froh ist, dass es den Schutz nun gibt. "Es gibt ein Gefühl der Sicherheit." Bei den Kunden stößt die Maßnahme auf Verständnis, mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt.

Ebenfalls hinter einer Glasscheibe bedienen seit einer Woche Egon Kahle und Björn Gellert die Kundschaft bei der Tankstelle Willer an der Gutenbergstraße. "Ich finde das eine gute Lösung", sagt Kahle. Er desinfiziere auch mehrfach am Tag die Tasten am EC-Kartengerät.

Corona: Lange Schlange vor dem Baumarkt

Bei Rewe auf der anderen Straßenseite sitzen die Kassierer noch ohne Verglasung an der Kasse. Aber auch hier weisen Schilder darauf hin, mindesten 1,5 Meter Abstand zu wahren. Vor dem benachbarten Bauhaus stehen die Kunden das ganze Gebäude entlang draußen Schlange, weil Sicherheitsleute den Einlass streng reglementieren.

"Ich finde es gut, dass man überhaupt noch einkaufen kann", sagt Hauke Wendt. Sicher sei das Warten vor dem Eingang ungewohnt. "Aber es geht ja schnell voran", so der 37-Jährige. Er sei mit seiner Freundin gekommen, um Material für den Bulli-Ausbau zu besorgen.

Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? Ja, das wäre angebracht. Zu viele Menschen halten sich nicht an die Bestimmungen. Nein, das wäre nicht angemessen. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? Coronavirus: Sollte es in Schleswig-Holstein eine Ausgangssperre geben? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das wäre angebracht. Zu viele Menschen halten sich nicht an die Bestimmungen.

Nein, das wäre nicht angemessen. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Kunden finden Abstandsregel in Ordnung

"Natürlich ist das eine komische Situation", findet auch Jan Lange, der wenige Meter weiter in der Schlange steht. "Aber ich finde es absolut richtig, zu schauen, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig im Geschäft sind." Er will für seinen Schrebergarten Pflanzen kaufen und Farbe, um die Laube zu streichen. "Im Garten bin ich an der frischen Luft und kann die Zeit sinnvoll nutzen", sagt der 31-Jährige.

Auch Edeka Andersen an der Hamburger Chaussee reglementiert nach eigenen Angaben die Anzahl der Leute, die in den Supermarkt dürfen. "Die Leute sind aber alle entspannt, warten schön vor der Tür und gehen auf Abstand voneinander", so Lutz Andersen. Die Kundenfrequenz sei relativ normal.

Abstand halten auch die Menschen vor der Bäckerei Lyck am Knooper Weg auf dem Bürgersteig. Jeder lässt zum nächsten Wartenden einen guten Meter Platz. Nur jeweils ein Kunde betritt den Laden. "Sicher ist das ungewohnt", sagt Stefan Schulz-Hardt. "Aber ich finde es ganz unproblematisch, sich an diese Regel zu halten." Er halte die Maßnahmen, die bislang getroffen wurden, für völlig in Ordnung. "Vielleicht sind sie an mancher Stelle sogar zu lasch", gibt der 52-Jährige zu bedenken.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.