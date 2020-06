Kiel

Bereits am Montag hatte die Landesregierung verkündet, dass Touristen und Rückkehrer aus deutschen Risikogebieten nur noch unter Auflagen nach Schleswig-Holstein einreisen dürfen.

Zunächst hieß es, die Reisenden müssten sich sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Nun sollen ab dem 25. Juni 2020 dieselben Regeln gelten wie für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten.

Einreisende haben zwei Alternativen

Das bedeutet: Die Einreisenden können entweder eine 14-tätige Quarantäne absolvieren. Das macht für die meisten Urlauber keinen Sinn, weil sie oft nur ein bis zwei Wochen Ferien gebucht haben. Deshalb ist alternativ auch ein Corona-Test möglich.

Konkret heißt das: Die Urlauber lassen sich maximal 48 Stunden vor der Einreise testen und bringen das Negativ-Attest mit. Oder sie begeben sich in Schleswig-Holstein zunächst in Quarantäne, melden sich beim zuständigen Gesundheitsamt, lassen sich in einer Arztpraxis testen und dann bei einem negativen Ergebnis vom Gesundheitsamt die Quarantäne wieder aufheben.

Allerdings gehen Touristiker davon aus, dass die meisten einen Test im Risikogebiet vorziehen werden. Denn erhalten sie in Schleswig-Holstein ein positives Test-Ergebnis, wäre die Anfahrt vergeblich - sie müssten umgehend wieder zurück nach Hause.

Aktuell gibt es zwei deutsche Corona-Risikogebiete

Die Alternative kurze Quarantäne plus Corona-Test oder 14-tägige Quarantäne gilt auch für alle Schleswig-Holsteiner, die aus einem Risikogebiet in Deutschland oder im Ausland zurückkehren. Aktuell ist in der EU nur Schweden als Risikogebiet eingestuft.

Zurzeit sind nur zwei Landkreise in Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Das sind die Kreise Warendorf und Gütersloh. Beide überschreiten die Grenzmarke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage deutlich: Im Kreis Warendorf kamen 66,2 neue Infizierte und im Kreis Gütersloh 270,3 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner. Dort hatten sich Beschäftigte der Schlachtbetriebe Tönnies massenhaft gegenseitig angesteckt.

