Kiel/Ellund.

Wie berichtet, ist Garg selbst betroffen, weil sein Partner in New York lebt. Gemeinsam mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Gyde Jensen und dem FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner macht er sich mit der Aktion für die Bewegung #LoveIsNotTourism (Liebe ist kein Tourismus) stark.

Im Internet kämpfen unter diesem Hashtag Menschen dafür, dass Paare ohne Trauschein, bei denen einer aus einem Drittstaat stammt, sich nach Monaten der Corona-Beschränkungen endlich wiedersehen können. Deutschland macht bislang bei Einreisen nur Ausnahmen für verheiratete Paare und eingetragene Lebenspartnerschaften.

Anzeige

Garg hat Freund seit Februar nicht gesehen

Garg hat seinen Partner in den USA seit fünf Monaten nicht mehr gesehen. „Das ist mit Abstand die längste Zeit am Stück in den acht Jahren, seitdem wir zusammen sind. Wir sprechen zwar am laufenden Band über Facetime, aber das ersetzt natürlich nicht das persönliche Zusammensein“, hatte er im Interview mit KN-online gesagt. So wie ihnen gehe es Tausenden anderen Paaren.

Weitere KN+ Artikel

CDU-Fraktionschef Koch unterstützt Anliegen

Nachdem Grüne und Sozialdemokraten ihm bereits beigesprungen waren, erfährt er auch von der CDU Unterstützung für sein Anliegen: „Liebe gibt uns Kraft, und diese Kraft haben wir in den letzten Monaten sehr gebraucht. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass sich Lebenspartner sehen und beieinander sein wollen. Das sollen sie auch können“, sagt Unions-Fraktionschef Tobias Koch. „Ich stehe daher an der Seite unseres Gesundheitsministers, der für die Rechte von Lebenspartnerschaften eintritt.“ Er appelliert an Seehofer, schnell eine Lösung zu finden.

Mit ihrer Aktion an der Grenze am Sonnabend um 14 Uhr wollen die FDP-Politiker nun Seehofer daran erinnern, dass die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson die Auslegung eines weiten Familienbegriffs fordert. Der Blick nach Dänemark soll dabei helfen: Dort dürfen unverheiratete Partner aus Drittstaaten einreisen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen und eine eidesstattliche Erklärung über ihre Beziehung abgeben.

Um seine Forderung nach einer Reiseregelung für unverheiratete Paare nach dem Vorbild Dänemarks zu untermauern, sendete Garg am Mittwoch gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bereits einen Brief an Seehofer.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.