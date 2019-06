Kiel/Rendsburg/Plön

Auch umgestürzte Bäume waren von der Einsatzkräften zu beseitigen. Gegen 19.30 Uhr erreichte die Front Kiel. Schwerpunkt der insgesamt rund 50 Einsätze war allerdings nicht die Landeshauptstadt, dort wurde die Feuerwehr laut Leitstelle lediglich zu vier Orten gerufen. Die meisten Schäden wurden in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde verursacht. Dazu gehörte der Dachbrand eines Einfamilienhauses in der Rendsburger Gartenstraße nach einem Blitzeinschlag.

Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster gesperrt

Zur Stunde ist außerdem die Bahnstrecke Kiel-Neumünster wegen eines umgestürzten Baumes unterbrochen. Ein Zug soll laut Augenzeugenberichten mit einem Baum zusammengestoßen sein und beschädigt im Bahnhof Bordesholm stehen.

Die Bahn teilte auf Twitter mit:

Auf der Strecke Neumünster-Kiel soll ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Bereits am Dienstag gab es viele Einsätze wegen vollgelaufener Keller

Schon am Vorabend hatten starke Regenfälle und Gewitter der Feuerwehr im gesamten Kieler Stadtgebiet beschäftigt. In den Ortsteilen Brunswik, Dietrichsdorf und Mettenhof musste bereits am Dienstagnachmittag Wasser aus Kellern und Wohnungen gepumpt werden, in den Abendstunden kamen weitere Einsätze hinzu.

Ein zweites Gewitter gegen 20 Uhr brachte neue Wassermassen, die für überflutete Keller in mehreren Stadtteilen sorgten. Die Leitstelle der Feuerwehr zählte 15 Einsätze.

Von RND/smü/pat