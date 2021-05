Kiel

Die Polizei setzt das Ermittlungspuzzle nach dem Dreifachmord in Dänischenhagen und Kiel weiter zusammen. Nach einem Hinweis aus dem näheren Umfeld des 47-jährigen Tatverdächtigen aus Westensee suchten Polizeitaucher am Freitag im Eckernförder Hafenbecken erfolgreich nach Teilen einer möglichen Tatwaffe. Mit dem gleichen Ergebnis endete laut Oberstaatsanwalt Michael Bimler eine weitere Suchaktion am Pfingstwochenende in der Kieler Förde vor Möltenort. "Auch dort sind Waffenteile einer möglichen Tatwaffe gefunden worden", bestätigte Bimler auf Nachfrage. Einen weiteren Tauchgang plant die Polizei am Mittwoch im Nord-Ostsee-Kanal auf Höhe der Levensauer Hochbrücke.

Die Hinweise auf die drei Stellen kommen alle "von einem Bekannten des Tatverdächtigen", sagte Oberstaatsanwalt Bimler. Dieser hat nach aktuellem Ermittlungsstand die einzelnen Waffenteile in Eckernförde, Möltenort und am NOK versenkt, soll an den Taten aber nicht beteiligt gewesen sein oder von ihnen gewusst haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der Bekannte nicht selbst bei den Ermittlern gemeldet. Der Hinweis auf ihn sei vom 47-jährigen Tatverdächtigen gekommen, sagte Bimler.

Tatverdächtiger bringt Polizei auf die Spur seines Helfers

Warum der 47-Jährige die Polizei auf die Spur seines Helfers führte, ist unklar. Keine Angaben machen die Ermittler bislang zu der Art der möglichen Tatwaffe. Gleiches gilt für die Schusswaffe, die der Tatverdächtige bei seiner Festnahme in Hamburg am Donnerstag dabei hatte. Warum er sich in der Hansestadt der Polizei stellte, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, sagte der Oberstaatsanwalt. Bei der Rekonstruktion der Reihenfolge der Taten habe der Helfer des 47-jährigen Tatverdächtigen den Ermittlern nicht weiterhelfen können, ergänzte Bimler.

Der 47-Jährige selbst sitzt in Untersuchungshaft in der JVA Lübeck und schweigt. Er hatte bei seinem Haftprüfungstermin in Kiel die Taten in Dänischenhagen und Kiel nicht bestritten. In Lübeck steht ihm noch ein psychiatrisches Gutachten bevor. "Bei solchen Fällen wird grundsätzlich ein psychiatrischer Gutachter beauftragt", erläuterte Oberstaatsanwalt Bimler auf Nachfrage. Derweil ist die Obduktion der drei Opfer abgeschlossen. Ein Obduktionsbericht liegt derzeit aber noch nicht vor.