Die Stimmung auf den Anti-Corona-Demonstrationen wird aggressiver – jedenfalls in Ostdeutschland. Das mussten jetzt auch Einsatzkräfte von Schleswig-Holsteins Landespolizei in Rostock erfahren. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) berichtete am Mittwoch von mehreren Verletzten.