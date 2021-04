Kiel.

2005 hatte das Klinikum alle nichtmedizinischen Services ausgegliedert. Die rund 2000 Beschäftigten der SSN kümmern sich um alle Leistungen außerhalb des Medizinischen – von der Essensversorgung über Patiententransporte, Empfang und Telefonzentrale bis zur Sterilisation von OP-Instrumenten.

Gewerkschaft beklagt unfaire Bezahlung

Nach Darstellung der Gewerkschaft gibt es unter dem Dach der SSN eine Zweiklassengesellschaft. Da seien die, die ihre Verträge damals behalten konnten, und die, die seitdem neu eingestellt wurden: „Beschäftigte im UKSH in der Reinigung verdienen, wenn sie heute im öffentlichen Dienst anfangen, 2240 Euro monatlich“, sagt GDS-Vorsitzender Steffen Beckmann. Kolleginnen und Kollegen in der SSN erhielten für die gleiche Tätigkeit 1891 Euro. Die GDS fordert eine Angleichung an den Tarifvertrag der Länder (TVL) bis 2023. Rund 70 Prozent der Belegschaft seien GDS-Mitglied.

Notdienstvereinbarung ist wackelig

Brisant ist der Warnstreik deshalb, weil Arbeitgeber und GDS eine Notdienstvereinbarung getroffen haben, die auf tönernen Füßen steht. Die GDS wirft der Gegenseite vor, die Regelung bei den ersten Warnstreiks im März missbraucht zu haben, etwa dadurch, dass Notdienstkräfte für reguläre Dienste eingesetzt worden seien. Beckmann: „Sollten wir das erneut feststellen, behalten wir uns die Kündigung der Vereinbarung vor.“ Beim UKSH, das diesen Vorwurf von sich weist, heißt es: „Die Notdienstfähigkeit ist gesichert.“ Von 10 bis 12 Uhr sind Protestaktionen an beiden Standorten geplant.

Die Konfliktlinie verläuft nicht nur zwischen GDS und Arbeitgeber, sondern auch zwischen der Minigewerkschaft mit ihren insgesamt 2500 Mitgliedern und dem Riesen Verdi. Das Klima ist eisig – man wirft sich gegenseitig vor, nicht genug für eine angemessene Bezahlung der SSN-Kräfte zu tun. Während die GDS Verdi vorhält, 2005 „untätig“ geblieben zu sein, als die Servicegesellschaft gegründet und somit „Tausende Arbeitsplätze“ aus dem Tarifertrag des öffentlichen Dienstes ausgelagert worden seien, wirft Verdi dem Konkurrenten vor, lediglich Tarifabschlüsse „auf Mindestlohnniveau“ erreicht zu haben. „Das UKSH ist mit der GDS gut gefahren und bevorzugt diese Organisation in vielerlei Hinsicht“, sagt Steffen Kühhirt, Landesfachbereichsleiter Gesundheit und Soziales bei Verdi Nord. Fakt ist, dass das Klinikum für die SSN nicht mit Verdi verhandelt, sondern nur mit der GDS. „Derzeit sind wir nur aktiver Beobachter“, räumt Kühhirt ein. Mit dieser Rolle jedoch wolle man sich nicht zufriedengeben und notfalls juristische Maßnahmen einleiten. Sollte sich das UKSH nicht bewegen, werde man auf das Land als Eigentümer zugehen. Dem gibt Verdi eine Mitschuld an dem Konflikt. Kühhirt: „Jetzt rächt sich, dass man sich mit dem UKSH 2014 in den TVL geflüchtet und die Servicekräfte draußen vor gelassen hat.“

Klinikum weist Vorwürfe zurück

Das UKSH kontert die Vorwürfe der GDS, spricht von „fairen Entgelten“ und „marktgerechter Bezahlung“. Je nach Entgeltgruppe und Tätigkeit verdienten die Service- Beschäftigten zwischen 1933 und 3526 Euro plus Zulagen und Zuschläge. Darüber hinaus werde ein Sonderentgelt von 800 Euro gezahlt. Für GDS-Mitglieder komme ein gewerkschaftsabhängiges Urlaubsentgelt hinzu. Dieses soll nach dem Willen des Arbeitgebers allen Beschäftigten der SSN zugutekommen. Im Übrigen teile man das Ziel einer Angleichung an den Ländertarif. Dies zeige auch das Angebot von 16 Prozent mehr Geld. Die Forderung der GDS sei mit 24 Prozent „völlig überzogen“. Die Gewerkschaft kontert, das UKSH operiere mit irreführenden Zahlen. Am kommenden Montag wird weiterverhandelt.