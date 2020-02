Die Mehrheit ist gegen eine Einschulung am Wochenende

Kiel

In einer schriftlichen Anhörung unter Lehrer- und Elternvertretern, Verbänden und Religionsgemeinschaften sprachen sich lediglich der Kinderschutzbund und die Alevitische Gemeinde für eine Verlegung der Einschulung aufs Wochenende aus.

Bildungsministerin Karin Prien sieht keinen Bedarf, an der bestehenden Regelung etwas zu ändern. „Die Einschulungstage und -zeiten haben sich bewährt“, sagt die CDU-Politikerin.

Brief von Mutter brachte Debatte in Gang

Im November hatte die SPD die Debatte im Landtag angestoßen, nachdem eine Mutter aus Uetersen ( Kreis Pinneberg) den Bildungsausschuss in einem Brief darum gebeten hatte, über eine Verlegung der Einschulung nachzudenken. Sie werde zunehmend zum Familienfest.

Wenn aber die Grundschüler an einem Mittwoch starten, könnten getrennt lebende Eltern oder Verwandte aus anderen Städten beim Ereignis nicht dabei sein. In vielen anderen Ländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen werden Kinder an einem Sonnabend eingeschult.

Sonnabendtermin besser für Verwandte aus der Ferne

„Die Anwesenheit von Verwandten und Freunden der Familie ist ein wichtiges Signal für das Kind und trägt dazu bei, den Tag so zu gestalten, dass er dem Kind in guter Erinnerung bleibt“, findet Irene Johns, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes.

Ein Wochenendtermin erleichtere es berufstätigen Familienmitgliedern, die woanders wohnten, zu kommen. Auch Geschwister, die schon zur Schule gehen, müssten so nicht extra vom Unterricht beurlaubt werden.

Elternbeirat: Einschulung nicht zum Event machen

Die Alevitische Gemeinde hebt ebenfalls den wichtigen Beginn eines neuen Lebensabschnitts der Kinder hervor, der gebührend gefeiert werden sollte. Der Landeselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren hat dagegen Sorge, dass ein Sonnabendtermin die „Neigung zum Eventing“ verstärke. Sozial besser gestellte Familien, die sich eine größere Feier leisten können, profitierten davon. Weil die Feier im schulischen Rahmen kleiner ausfallen würde, könnten Kinder aus sozial benachteiligten Familien das Nachsehen haben.

Der Nordkirche ist es wichtig, dass erster Schultag und Einschulungsfeier nicht an getrennten Tagen stattfinden, damit Kinder den unmittelbaren Zusammenhang begreifen.

Kein echter Schulalltag am Wochenende

Die Lehrerseite ist einhellig gegen eine Verlegung. Zur Einschulung gehöre das Erleben des normalen Schulalltages, der an einem Sonnabend nicht gegeben sei, so Dirk Meußner von der Interessenvertretung der Lehrkräfte. Dazu gehörten das Spielen auf dem Schulhof in der Pause und das Kennenlernen der Schüler über die eigene Klasse hinaus.

Auch Ines Strehlau (Grünen) hält einen Einstieg mit einem „echten Schultag“ für wichtig. „Wenn die Familien die Einschulung in einem größeren Rahmen feiern wollen, hält die Schultüte bestimmt auch bis zum Wochenende“, so die Abgeordnete.

Volle Turnhallen und zusätzliche Arbeitsbelastung

Die Bildungsgewerkschaft GEW und der Philologenverband führen organisatorische Gründe an: Grundschulen verfügten selten über eine Aula, so dass solche Feierlichkeiten meist in der Turnhalle abgehalten würden. „Diese Räumlichkeiten platzen aber oft aus allen Nähten, da jetzt schon jedes Kind mehrere Erwachsene und Geschwister mitbringt“, heißt es in der GEW-Stellungnahme.

Nicht nur für die ohnehin „sehr stark belasteten Lehrkräfte“ bedeute eine Verlegung einen zusätzlichen Arbeitstag. Teil der Feier sind häufig Theater- und Choraufführungen der älteren Klassen, so dass auch andere Kinder extra zur Schule kommen müssten. „Viele Schulträger verweigern kategorisch Hausmeisterdienste am Wochenende“, fügt der Philologenverband hinzu.

Mit der zusätzlichen Arbeitsbelastung argumentiert auch CDU-Politiker Tobias von der Heide. „Die Anhörung hat uns gezeigt, dass wir bei der aktuellen Regelung bleiben sollten.“

Kompromissvorschlag: Einschulung am Nachmittag

Die katholische Kirche weist darauf hin, dass an den Sommerwochenenden viele Menschen Hochzeit und Taufe feiern, sodass Pfarrer ohnehin stark eingebunden seien. Gerade in Gemeinden, in deren Gebiet mehrere Schulen liegen, könnte es zu Terminkollisionen bei den Gottesdiensten kommen, gibt das Erzbistum Hamburg zu bedenken.

Eine Kompromisslösung schlägt die türkische Gemeinde vor: „Einschulungen könnten am Nachmittag stattfinden und damit wenigstens den Eltern entgegenkommen, die in Teilzeit arbeiten“, so Cebel Küçükkaraca.

Das ändere nichts an den Problemen Berufstätiger, teilzunehmen, glaubt Kai Vogel ( SPD). Schon jetzt stehe es Schulen frei, auf den Nachmittag auszuweichen. Eine generelle Verlegung auf Sonnabend befürworte er dennoch nicht. Auch Anita Klahn ( FDP) erkennt mehr Nach- als Vorteile. „Die große Mehrheit der Angehörten bestätigt uns in unserer Haltung, am Status Quo nichts zu verändern.“

