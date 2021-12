Kiel

Deutliche Umsatzeinbrüche und weniger Kundenbesuche: Die Einzelhändler in Schleswig-Holstein sind mit dem Weihnachtsgeschäft auch nach dem vierten und letzten Adventswochenende nicht zufrieden. Der Handelsverband Nord rechnet zwar insgesamt mit einem leichten Plus im Vergleich zum vergangenen Jahr, das wegen der Pandemie bereits erheblich unter den Erwartungen lag. „Zu 2019 werden wir aber definitiv einen Umsatzrückgang haben“, sagt Geschäftsführerin Mareike Petersen.

Wie stark der ausfalle, sei branchenabhängig. Lebensmittel- und Onlinehandel boomen in der Pandemie, zu den Verlierern dürften überdurchschnittlich viele kleine Händler gehören. „Im stationären Einzelhandel ohne die Lebensmittelgeschäfte schätzen wir, dass es je nach Lage bis zu 30 Prozent weniger Umsatz geben wird“, sagt Petersen.

Weihnachtsgeschäft: 75 Prozent der Unternehmen im Norden sind unzufrieden

Der Handelsverband Nord hat mit Blick auf die vergangene Verkaufswoche eine Umfrage bei den Geschäften durchgeführt. Demnach sind mehr als 75 Prozent der Unternehmen im Norden mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden. Die Zahl derer, die skeptisch auf die verbleibenden Verkaufstage blickten, sei sogar noch etwas höher. Der Handelsverband Nord repräsentiert eigenen Angaben zufolge rund 33.000 Einzelhandelsbetriebe in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

In Einzelfällen gebe es sogar Umsatzverluste von bis zu 50 Prozent. Auffällig ist den Angaben zufolge, dass die Umsatz- und Frequenzverluste in den zentralen Innenstadtlagen höher ausfallen. „80 Prozent der Non-Food-Unternehmen melden niedrigere oder deutlich niedrigere Kundenzahlen.“ Die Besucherzahl liegt demnach im Schnitt um 32 Prozent unter den Werten des Vor-Corona-Vergleichszeitraums.

Maskenpflicht und die Sorge vor Ansteckung hätten das Weihnachtsgeschäft schon erschwert, das gemütliche Bummeln durch die Innenstädte fehle sehr, so Sprecherin Petersen. Hinzu komme, dass es nun schon das zweite schwierige Jahr in Folge für die Händler sei. Die Lage sei für manche teils existenzbedrohend.

Im Ländervergleich und auch im Abgleich mit den Bundeswerten schneidet Schleswig-Holstein allerdings geringfügig besser ab. „Wir führen das auf die praktikablere Ausgestaltung der 2G-Kontrollpflicht zurück“, sagt Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Auch unschöne Verbalattacken oder Handgreiflichkeiten im Zusammenhang mit 2G-Nachweiskontrollen seien hier nur in seltenen Fällen festzustellen. In Schleswig-Holstein ist eine Stichprobenkontrolle im Einzelhandel ausreichend.

Handelsverband Nord fordert Änderung der Förderprogramme

„Am Sonnabend war es streckenweise ganz lebhaft. Die Kunden, die zu uns kommen, sind auch kauffreudig“, sagt Daniel Hacker, Chef des Kieler Textilkaufhauses Meislahn. Er sei mit dem Weihnachtsgeschäft dieses Jahr nicht unzufrieden. „Aber mit den Jahren vor Corona ist das nicht zu vergleichen.“ Im Mode-Center Nortex in Neumünster sei der Umsatz im Vergleich zu 2019 „leicht rückgängig“, so Geschäftsführer Kai Först. Udo Mählitz vom Medimax in Schwentinental meint: „Nach Einführung der 2G-Regel kaufen die Kunden verhaltener ein.“

Die Idee der CDU, ab Mitte Januar vier verkaufsoffene Sonntag zu ermöglichen, führt bei Einzelhändlern in der Region indes zu keinen positiven Reaktionen. Auch Mareike Petersen hält den Vorschlag für wenig hilfreich. Sie fordert vielmehr eine Umgestaltung der Fördermöglichkeiten. „Aktuell ist man ab 30 Prozent Rückgang antragsberechtigt. Diese Grenze muss herabgesetzt werden – unser bundesweiter Vorschlag sind 15 Prozent.“

Von Jördis Früchtenicht und Jonas Bickel