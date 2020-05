Sondereinsatz in der Arktis

Hamburg

Die aktuelle Crew sitzt seit Januar auf der „Polarstern“ fest, sie sollte eigentlich im April von einem russischen Schiff abgeholt werden. Durch die Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie scheiterten aber alle Versuche, die Mannschaft über Murmansk mit einem russischen Eisbrecher zur „Polarstern“ zu bringen. Diese Aufgabe sollen jetzt die deutschen Forschungsschiffe „Sonne“ und „ Maria S. Merian“ übernehmen. Die von der Kröger Werft in Schacht-Audorf konstruierte „ Maria S. Merian“ ist das einzige Eisrandforschungsschiff Deutschlands und kann auch in die Gewässer des Polarmeeres vorstoßen. Die „Sonne“ und die „ Maria S. Merian“ waren wegen der Corona-Pandemie im April aus dem Indischen Ozean und dem Südatlantik nach Emden geholt worden.

Sondereinsatz in Sonderlage

Die Leitstelle Deutsche Forschungsschiffe der Uni Hamburg koordiniert die Aktion. Die beiden Schiffe trafen gestern in Bremerhaven ein. Dort übernehmen sie in den nächsten Tagen die Ausrüstung der rund 100 Wissenschaftler und Techniker. Am Montag sollen sie auslaufen. „Einen solchen Einsatz und ein Treffen von drei deutschen Forschungsschiffen auf See hat es noch nie gegeben“, erklärte Professor Christian Betzler, wissenschaftlicher Leiter der Leitstelle.

Das Forschungsschiff „Polarstern“ befindet sich auf einer einjährigen Expedition im Nordpolarmeer und sollte eigentlich mithilfe von Eisbrechern und Flugzeugen versorgt werden. Wie genau das Treffen mit der „Polarstern“ abläuft, soll vor Ort unter Berücksichtigung der Wetter- und Eisverhältnisse entschieden werden. Da zu dieser Jahreszeit die Witterungsbedingungen im Polarmeer gut sind, soll die Aktion bis Mitte Juni abgeschlossen werden. Die „Polarstern“ befindet sich nördlich von Spitzbergen.

"Noch nie dagewesene und ungeahnte Bedingungen"

„Die Expedition war mit zahlreichen Alternativplänen in der Schublade auf fast alle denkbaren Szenarien vorbereitet. Doch die Pandemie machte es erforderlich, ein komplexes Alternativszenario für gänzlich neue, so noch nie dagewesene und ungeahnte Bedingungen zu entwickeln“, sagte Expeditionsleiter Prof. Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung aus Bremerhaven.

Die drei Schiffe werden sich südlich der Eisgrenze treffen. Dabei wird die „Polarstern“ den beiden Schiffen entgegenkommen und das Eis verlassen. In einem sicheren Gewässer sollen die Forschungsschiffe dann nebeneinander festmachen. Die Übergabe des Materials und der Austausch der Besatzung ist per Kran geplant.

"Immenser Einsatz des Teams rettete die Expedition"

Die deutsche Meeresforschung war auf hoher See im März erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fast komplett eingestellt worden. Nur die „Polarstern“ blieb als einziges Schiff im Eis. „Durch den immensen Einsatz des Teams konnte die Expedition gerettet werden“, sagte Rex, der sich am Montag mit auf den Weg macht.

Die „Mosaic“-Expedition ist die größte Arktisexpedition aller Zeiten: Seit Herbst 2019 driftet der Forschungseisbrecher „Polarstern“ eingefroren durch das Nordpolarmeer. Wissenschaftler aus 20 Nationen erforschen die Arktis im Jahresverlauf. Sie überwintern in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Allein die Naturgewalt der Eisdrift bietet ihnen diese einmalige Chance. Ihr Forschungscamp steht auf einer Eisscholle.

