Brunsbüttel

Nun ging es doch ganz schnell: Am Mittwoch war nach der dritten Überfahrt um 11 Uhr in Brunsbüttel Schluss. Die „Greenferry 1“ der Elbferry-Reederei bleibt vorerst an der Pier.

Damit ist der Betrieb der erst im Frühjahr eröffneten Linie eingestellt worden – drei Wochen nach Anmeldung des Insolvenzverfahrens. Gleichzeitig stoppte das Unternehmen die Buchungsmöglichkeiten im Internet.

Wie die Reederei auf Anfrage von KN-online mitteilt, soll es nach Abstimmungsgesprächen mit dem Insolvenzverwalter noch am Nachmittag eine Information über die Zukunft der Fährlinie geben.

„Greenferry 1“: Moderne Fähre mit schadstoffarmen Treibstoff

Die 2007 in Norwegen gebaute Fähre „Greenferry 1“ wurde von der Reederei Elbferry erst im Frühjahr übernommen. Das 130 Meter lange Fährschiff verfügt über einen Antrieb mit verflüssigtem Erdgas LNG als Treibstoff. Im Vergleich zum Diesel werden bei LNG deutlich weniger Schadstoffe frei.

Die Kosten für den Treibstoff sind im Laufe des Jahres 2021 sehr stark gestiegen. Gleichzeit nutzten wegen der Corona-Pandemie nicht so viele Passagiere die Linie wie erhofft. Sehr stark dagegen wurde die Fähre durch Wohnmobile frequentiert. Hier gab es im ganzen Sommer über sehr gute Zahlen, die weit über den erhofften Prognosen lagen.

Auch beim Lkw-Transport sind die Erwartungen der Reederei bis Oktober nicht erfüllt worden. Die nahegelegene Fährlinie Glückstadt-Wischhafen hat sich hier als starker Wettbewerber erwiesen.