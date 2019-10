Ein Sperrwerk gegen die große Flut?

Brunsbüttel

Durch die Lage an der Elbe ist die Hansestadt Hamburg besonders von Sturmfluten bedroht. Es gibt nach dem jüngsten Bericht des Weltklimarats IPCC Szenarien, in denen der Meeresspiegel in den nächsten 250 Jahren um bis zu vier Meter ansteigen könnte.

"Die neuesten Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels verschärfen für Küstenstädte die Dringlichkeit des Handelns. Gemeinsam mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein müssen wir die Frage auf den Tisch bringen, ob es ein Sperrwerk in der Elbmündung geben sollte oder geben muss", erklärte Jens Kerstan während der 11. Hamburger Klimawoche.

Kerstans Vorstoß zielt auf nicht weniger ab als ein Mammutprojekt, das in Norddeutschland ohne Beispiel wäre und das Eidersperrwerk in den Schatten stellen würde. Dabei geht es um ein Bauwerk zwischen dem Kaiser-Wilhelm-Koog bei Marne und Cuxhaven nach dem Vorbild des Oosterschelde-Sperrwerks. Das niederländische Sperrwerk ist als Bollwerk gegen Sturmfluten konzipiert und fast zehn Kilometer lang. Es besteht aus 65 Stahl-Beton-Pfeilern, die jeweils fast 18.000 Tonnen schwer und bis zu 65 Meter hoch sind. Zwischen ihnen wurden 62 bewegliche Fluttore aufgehängt.

Konkrete Beschlüsse gibt es noch nicht. Es sei vielmehr ein Weckruf aus Hamburg an die Adressen in Kiel und Hannover, hieß es. "Die schmelzenden Gletscher und Eispanzer auf Grönland und in der Antarktis sind zwar weit weg, betreffen uns aber hier in Hamburg ganz direkt. Der höhere Meeresspiegel macht sich bis in die Speicherstadt bemerkbar", warnte der Grüne.

So entstand das Eidersperrwerk Das Eidersperrwerk schützt seit 46 Jahren Mensch und Tier vor Sturmfluten. Anlass für den Bau des Bollwerks war die schwere Sturmflut von 1962 an der Nordseeküste. Als Reaktion legte die schleswig-holsteinische Landesregierung 1963 den sogenannten Generalplan Küstenschutz auf, der neben Deicherhöhungen auch die Abdämmung von Flussmündungen festschrieb. Die Arbeiten im Mündungstrichter der Eider dauerten von 1967 bis 1973. Größtes Einzelprojekt war der 171,5 Millionen Mark (rund 87 Millionen Euro) teure Bau des Sperrwerks mitten in der Bucht der Eider.

"Was bisher als Jahrhundert-Sturmflut galt, wird uns bald viel häufiger ereilen. Und darauf müssen wir uns an der Elbe und in Hamburg einstellen. Das bisherige Erhöhungsprogramm geht weiter, aber ab Mitte des Jahrhunderts werden unsere bisherigen Sturmflutstrategien an ihre Grenzen stoßen", so Kerstan.

Zustimmung kommt aus Hannover. Auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) sieht Handlungsbedarf. "Der vorhergesagte Anstieg des Meeresspiegels zwischen 60 Zentimetern und 1,10 Meter wird sich elementar auf die Küsten Niedersachsens auswirken."

Mit Blick auf das Elbsperrwerk ist man in Hannover gesprächsbereit. "Das ist natürlich eine Lösung, über die wir sprechen sollten", heißt es aus dem niedersächsischen Umweltministerium. Im Umweltministerium in Kiel ist das Thema ebenfalls angekommen. Eine aktuelle Einschätzung zur Realisierung war aber aufgrund der Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum Tag der Einheit noch nicht möglich.

Große Beton-Bollwerke gegen die Natur wurden in den Niederlanden, Russland und Großbritannien bereits gebaut. Auch die Hafenstädte London, Rotterdam und St. Petersburg sind durch Sperrwerke gesichert. Das modernste Bauwerk steht vor den Toren St. Petersburgs. Ein 25 Kilometer langer Damm umschließt die Bucht vor der Newa-Mündung. Damit auch große Schiffe weiter den Hafen erreichen können, wurden in der Mitte nach niederländischem Vorbild bewegliche Flügeltore gebaut, die den Seekanal bei Sturmflut verschließen.

In Hamburg war das Thema bereits 2010 auf der Tagesordnung. Wissenschaftler vom Institut für Küstenforschung am GKSS Forschungszentrum in Geesthacht hatten sich damals auch für den Bau eines Sperrwerks in der Elbmündung ausgesprochen.

