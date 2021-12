Kiel/Berlin

In Schleswig-Holstein gibt es zwar knapp 2000 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos, in 859 von 1106 Gemeinden steht laut Bundesnetzagentur aber keine einzige frei zugängliche Säule. E-Autofahrer haben somit nur in etwa jeder fünften Gemeinde, die Möglichkeit, ihr Fahrzeug an einer öffentlichen Stromtankstelle zu laden.

Das hat eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken ergeben. Bundesweit sind von 10 796 Gemeinden 6516 nicht versorgt.

„Wenn mehr als jede zweite Gemeinde ohne öffentlich zugängliche Ladesäule ist, fehlt die Voraussetzung für den Umstieg auf E-Mobilität – insbesondere in ländlichen Regionen“, kritisiert Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Wenn Politik die Bereitstellung von Infrastruktur verschlafe, könne die Wende nicht gelingen.

Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern schneiden schlecht ab

Die Zahl der Ladepunkte wächst zwar kontinuierlich: In Schleswig-Holstein gibt es im ländlichen Raum aber noch viele Gemeinden ohne Säulen mit Strom für Elektroautos. Quelle: KN-Grafik

Besonders die Bilanz des neuen Verkehrsministers Volker Wissing (FDP), der zuvor für das Ressort in Rheinland-Pfalz verantwortlich war, ist aus seiner Sicht „desaströs“. Dort haben rund 85 Prozent der Gemeinden keine Ladesäule, nur Mecklenburg-Vorpommern steht noch schlechter da.

Statt den Kauf von Elektroautos mit Milliarden zu subventionieren, müsse die Regierung in das Ladesystem investieren, fordert Bartsch. „Jede Gemeinde im Land muss ans Netz.“ Im Ampelkoalitionsvertrag ist eine Zielvorgabe von einer Million Ladepunkten bis 2030 verankert.

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sieht den Norden gut aufgestellt und macht eine andere Rechnung auf: „Mit 64,2 Ladepunkten pro 100 000 Einwohnern liegt Schleswig-Holstein bundesweit auf Platz fünf. Diesen Weg wollen wir mit den Städten und Gemeinden weiter gehen.“ In zwei Jahren habe sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte verdoppelt und der Ausbau komme dank Fördermaßnahmen gut voran.

Er sei zuversichtlich, dass in Kombination mit privaten Investitionen bis 2025 ein flächendeckendes Netz entstehe. Den Optimismus teilt Parteikollege Andreas Tietze. Er weist darauf hin, dass E-Autos im ländlichen Raum eher auf dem eigenen Grundstück geladen werden können als in der Stadt.

In den Kreisen Plön und Steinburg stehen am wenigsten Ladesäulen

Zwar gibt es in jedem Kreis öffentliche Ladepunkte – aber auf dem Land sind viele weiße Flecken. Die meisten Säulen stehen in Nordfriesland und Pinneberg, die wenigsten in Steinburg und Plön. Die Daten sind nicht lückenlos, weil die Bundesnetzagentur vor der 2016 eingeführten Meldepflicht in Betrieb gegangene Säulen nicht erfasst.

Im Vergleich zu Dänemark mangele es hier völlig an Infrastruktur, sagt der Chef des SSW im Landtag, Lars Harms. „Deshalb muss die Subvention für den Kauf von E-Fahrzeugen für wohlsituierte Neuwagenkäufer beendet und das Geld lieber in eine vernünftige Ladeinfrastruktur gesteckt werden.“

Andreas Hein, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, betont, dass es zunächst wichtig sei, frequentierte Orte wie Rathäuser mit Ladesäulen zu versehen. Das Land im Gießkannenprinzip zu versorgen, sei bei einem begrenzten finanziellen Budget nicht sinnvoll.

Sein SPD-Kollege Kai Vogel sieht dagegen sehr wohl die Notwendigkeit „an jeder Milchkanne“ welche zu errichten. „Die ländlichen Regionen sind dabei genauso wichtig wie die Städte, denn unabhängig, wo ich mich aufhalte, muss ein Aufladen der Fahrzeugakkus möglich sein.“ In einem Flächenland seien die Menschen auf ein engmaschiges Netz angewiesen, sagt auch der Dithmarscher FDP-Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky. Es sei daher gut, wenn der Bund beim Ausbau Tempo mache.