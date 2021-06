Elmshorn

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge um 17.32 Uhr im Bereich Hainholz vor den Eltern und Geschwistern von einem männlichen Verwandten mit einem Messer angegriffen. Das Kind erlitt dabei mehrere Stichverletzungen. Der 28-jährige Angreifer verletzte sich mit dem Messer ebenfalls.

Mann in Psychiatrie untergebracht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, soll der Beschuldigte bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Itzehoe hat nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei beim zuständigen Amtsgericht in Itzehoe einen Antrag auf Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der Haftrichter erlies noch am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl für die Einweisung