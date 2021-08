Elmshorn

Ein 36-jähriger Mann ist nach einem Messerangriff an einer Bar in Elmshorn ums Leben gekommen. Der 19-jährige Tatverdächtige flüchtete vom Tatort, wurde aber später bei seiner Wohnung festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer gegen 6 Uhr am Samstagmorgen im Hinterhof einer Bar in der Holstenstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 19-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer so schwer, dass dieser trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche vor Ort starb.

19-jähriger Tatverdächtiger schweigt

Zu den Ereignissen äußerte sich der Mann, der sich aktuell im Polizeigewahrsam befindet, bislang nicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Mordkommission Itzehoe nahm Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft auf.

Von RND/aab