Kiel

Aufgrund der angespannten Personallage in Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein und damit verbundenen Kita-Ausfällen gehen Eltern und Kinder am Donnerstag auf die Straße. „Wir organisieren eine Demo für bessere Arbeitsbedingungen, um das Übel konstruktiv und konsequent an der Wurzel anzugehen und nicht noch mehr Druck aufzubauen, sondern im Gegenteil den Fachkräften solidarisch zur Seite zu stehen“, sagt Christina Beth von den Kieler Initiatoren. Unterstützt werden sie von der Gewerkschaft Verdi und der Landeselternvertretung der Kitas.

Um 11 Uhr soll die Demonstration am Sechseckbau der Kieler Universität starten. Über die Olshausenstraße, Beselerallee und die Reventlouallee wollen sie zum Landeshaus ziehen, wo sie mit Politikern ins Gespräch kommen möchten. Am Vormittag kann es für Autofahrer auf der Strecke deshalb zeitweise länger dauern.

Wie berichtet hatten Kieler Eltern als Reaktion auf zeitweise geschlossene Gruppen in ihrer Kita wegen fehlender Fachkräfte beschlossen, sich die Entwicklung nicht länger untätig anzuschauen.

Aus ihrer Sicht kommt Geld zur Verbesserung der Qualität frühkindlicher Bildung nicht dort an, wo es gebraucht wird. Erzieherinnen und Erzieher seien überlastet und erschöpft, weil die Personaldecke zu knapp sei. Weil die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, fehle es an Nachwuchskräften.