Kiel

Mit einem Teddy an einer Stange und einem Plakat mit den Worten „Ich habe heute leider keinen Platz für dich – Personalmangel“ führt Tina Pauleit im Nieselregen den Zug von rund 70 Eltern, Kindern und künftigen Erziehern durch Kiel an. Nachdem in ihrer Kindertagesstätte tageweise die Gruppen schließen mussten, weil Fachkräfte fehlten, organisierte sie mit anderen Eltern die Demonstration. „Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. In den Kitas muss etwas passieren.“ Viele Stellen seien dort offen.

Damit es verlässliche frühkindliche Bildung geben könne, müssten sowohl die Ausbildung als auch die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher verbessert werden, so Christina Beth. Für Eltern werde es zum massiven Problem, wenn Betreuung nicht sichergestellt sei. Das erzählt auch die Krankenschwester Diana Gries. „Bei uns ist die personelle Situation auch schwierig“, berichtet die 39-Jährige. „Wenn ich nicht arbeiten kann, weil meine Kinder nicht in die Kita können, ist das Problem riesig.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der dreifache Vater Heiko Lehnert reiste extra aus Dithmarschen an. „Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen im Bildungswesen mehr Respekt bekommen“, sagt der 45-Jährige. Erzieherinnen und Erzieher würden oft als weniger wichtig als Lehrkräfte wahrgenommen.

Kita-Reform hilft laut Eltern nicht ohne ausreichend Personal

Eltern wollten nicht, dass ihre Kinder nur verwaltet werden, betont Axel Briege, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Kitas. Sie dürften nicht zur „Aufbewahrungsstation“ verkommen. „Wir haben zu Beginn der Kita-Reform darauf hingewiesen, dass es nichts nützt, mehr Qualität festzuschreiben, ohne dass die Ziele realistisch erreicht werden können.“

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli kritisiert, dass die Regierung ihre Reform nicht gleich mit einer Fachkräfteinitiative unterlegt habe. Vorschläge dafür lägen längst auf dem Tisch.

Zur Galerie Der Personalmangel bedeutet für Eltern, dass sie sich trotz Kita-Platz nicht auf die Betreuung ihrer Kinder verlassen können. Sie gingen deshalb in Kiel auf die Straße.

Trotz hoher Verantwortung wenig attraktive Arbeitsbedingungen

Ines Preuß kennt beide Perspektiven. Sie ist Mutter der fünfjährigen Marit, die in eine Kita in Rumohr geht, und leitet eine Einrichtung in Kiel. Es werde immer schwieriger, Nachwuchs zu gewinnen. „Ich arbeite sehr gerne in meinem Beruf, aber er muss attraktiver werden.“ Es sei eine hohe Verantwortung, wenn Eltern einer Erzieherin mit ihrem Kind ihr Kostbarstes in Obhut geben. „Der Job ist trotzdem unterbezahlt.“

Einen „Klassenausflug“ zur Demo von der Kieler Universität bis zum Landtag machen deshalb angehende Erzieherinnen und Erzieher am Donnerstag aus Kiel. „Ich liebe Kinder, und die Arbeit mit ihnen macht mir Spaß. Aber wir sehen schon jetzt bei unseren Praktika ganz stark den Personalmangel“, berichtet Anisat Abdulaeva. Die Folge sei Überforderung und zu wenig Zeit, um sich intensiv um die Kinder zu kümmern.

Nicht nur die Ausbildung müsse dringend vergütet werden, fordert Hilke Babbe von der Gewerkschaft Verdi. Generell müssten die Arbeitsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst verbessert werden. Im Januar stehe die nächste Tarifrunde an.

Vor dem Landtag kommen die Eltern mit den sozialpolitischen Sprechern der Parteien ins Gespräch. Sie hätten vor allem zugehört, Lösungen hätten sie nicht parat gehabt, so das Fazit einer Mutter.