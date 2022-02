Kiel/Lübeck

Besonders für berufstätige Eltern in Schleswig-Holstein war und ist die Betreuung ihrer Kinder während Corona oftmals ein Problem, da wegen der Corona-Pandemie Schulen und Kitas häufig dicht waren – oder die Kinder sich in Quarantäne begeben müssen. Deswegen hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr die Kinderkrankentage aufgestockt: 30 Tage Kinderpflege-Krankengeld steht jedem Elternteil von Kindern bis zwölf Jahren zu, Alleinerziehende haben Anspruch auf 60 Tage. Bei mehreren Kindern hat jedes Elternteil Anspruch auf maximal 65 Arbeitstage, für Alleinerziehende erhöht sich dieser Anspruch auf 130 Arbeitstage im Jahr.

Das Besondere daran: Eltern haben auch Anspruch auf die Kinderkrankentage, wenn ihr Kind gar nicht krank ist, sondern die Betreuungseinrichtung wegen Corona geschlossen oder der Zugang eingeschränkt ist.

Krankenkassen in SH: Viel mehr Anträge auf Kinderkrankengeld

Wie notwendig diese neue Regelung für Familien während der Corona-Krise im Land ist, zeigen Zahlen der Krankenkassen im Norden: Von Januar bis Oktober 2021 haben rund 14 000 Mitglieder der AOK NordWest in Schleswig-Holstein die Leistung erhalten, wie eine Auswertung der Krankenkasse zeigt. Das sind etwa 54 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2020.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Barmer haben bis September 2021 rund 28.6000 Versicherte in Schleswig-Holstein Kinderkrankentage bewilligt bekommen – im gesamten Vorjahr waren es nur 20 000. Bei der DAK wurden 2021 insgesamt rund 11 200 Anträge auf Kinderkrankengeld in Schleswig-Holstein gestellt, 2020 waren es etwa 6700.

Auch bei der Techniker Krankenkasse (TK) ist die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld stark angestiegen. 37 499 Anträge gingen 2021 bei der Kasse ein. Das entspricht einem Anstieg von 85 Prozent zum Vorjahr (20 243 in 2020), wie eine Auswertung der TK zeigt. „Fast jeder vierte Antrag entfiel 2021 auf das pandemiebedingte Kinderkrankengeld, der Großteil davon wurde im ersten Quartal gestellt“, heißt es von der TK.

Kinderkrankentage in SH: Frauen tragen Hauptlast der Kinderversorgung

Meist sind es Frauen, die die Anträge auf Kinderkrankengeld bei den Kassen stellen. „Die Zahlen zeigen, dass die Frauen die Hauptlast bei der Versorgung der Kinder tragen. So erhielten in den ersten zehn Kalendermonaten des Jahres 2021 insgesamt 10 262 Frauen und 3696 Männer in Schleswig-Holstein Kinderpflege-Krankengeld“, heißt es von der AOK NordWest. „Auffällig ist aber, dass sich der Anteil der männlichen Antragsteller im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt und die Nachfrage der Väter damit deutlich zugenommen hat.“

Unternehmer in SH: Kinderkrankentage große Herausforderung für Arbeitgeber

Unternehmer in Schleswig-Holstein bewegen sich bei diesem Thema in einem Zwiespalt, wie Sebastian Schulze, Sprecher des Unternehmerverbandes (UV) Nord, sagt. „Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Arbeitnehmenden, sondern auch die Arbeitgebenden vor große Herausforderungen gestellt. Das Thema ,Familie und Beruf’ hat bei sehr vielen Unternehmen einen hohen Stellenwert, dennoch werden die Arbeitnehmenden auch dringend im Betrieb benötigt“, sagt Schulze. Kinderkrankentage stellten für Unternehmen eine Belastung dar. „Auch der Verwaltungsaufwand zur Abrechnung einzelner Tag ist sehr hoch“, sagt Schulze.

Von einem „offenkundigen Missbrauch“ der Regelungen sei nichts bekannt, aber: „Mit der Verkündung der neuen Regelungen zu den Kinderkrankentagen war es stellenweise aber schon auffällig, wie die Nachfrage sprunghaft anstieg, insbesondere von Beschäftigten, die bisher noch nie in Betreuungsengpässen waren“, sagt Schulze.

Arbeitgeber in SH fordern, dass Regelungen nur vorübergehend gelten

Auch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) macht auf die Schwierigkeiten bei der Kinderkrankenregelung für Arbeitgeber aufmerksam. „Die gesetzlichen Regelungen zu den Kinderkrankentagen führen zu höheren Personalkosten und gehen zu Lasten der Arbeitgeber. Dies kann nur durch die besondere Situation in der Corona-Pandemie gerechtfertigt werden“, sagt eine VKA-Sprecherin.

Daher müssten die gesetzlichen Regelungen vorübergehender Natur sein und auf die Pandemie beschränkt bleiben. „Sie sollten nicht dauerhaft gesetzlich verankert werden“, sagt die VKA-Sprecherin.

Gewerkschaft: Corona-Kinderkrankentage auch über den 19. März hinaus

Die Bundesregierung sieht vor, dass die Regelungen zu den Kinderkrankentagen vorerst bis zum 19. März gelten. Für Laura Pooth, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Nord, reicht das nicht aus. „In der ersten Welle der Pandemie haben wir gesehen, welchen Belastungen Eltern ausgesetzt waren. Homeoffice und nebenbei Homeschooling oder Kinderbetreuung – das funktioniert nur schwer und ist eine immense Belastung, die sehr häufig Frauen betrifft“, sagt Pooth.

Mit der Erhöhung der Kinderkrankentage sei diese Last den Eltern zumindest teilweise von den Schultern genommen. „Allerdings ist der Zeitrahmen bis zum 19. März zu eng bemessen. Es wäre von vorn herein sinnvoll gewesen, sich an der Dauer der Pandemie zu orientieren.“

Von Hannes Lintschnig/LN/RND