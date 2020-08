Kiel

Die Emission von Treibhausgasen ist in Schleswig-Holstein 1990 bis 2018 um fast ein Viertel gesunken, stagniert seit 2015 allerdings. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung hervor. Pro Einwohner liegt der Ausstoß demnach unter dem Bundesdurchschnitt: 2018 waren es im Norden 8,8 Tonnen pro Kopf, bundesweit 10,2 Tonnen.

Schleswig-Holstein hat wenig energieintensive Unternehmen

Begründet wird dieser Unterschied damit, dass in Schleswig-Holstein weniger energieintensive Industrien angesiedelt sind und dass Kohle eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. Vor allem sei in Schleswig-Holstein aber ein überdurchschnittlicher Beitrag von Strom aus erneuerbaren Energien und mit ehemals drei Atomkraftwerken ein hoher, seit 2008 allerdings sinkender Beitrag der Kernenergie zu verzeichnen.

Verein Vernunftkraft sieht keinen sichtbaren Effekt der Windräder

Windkraftkritiker nahmen die Zahlen zum Anlass für einen offenen Brief an Regierung und Landtag. „Ein Zubau von über 2000 Windkraftanlagen seit 2004 hat immense Belastungen für die Schutzgüter Mensch und Natur in Schleswig-Holstein, aber keinen sichtbaren Effekt bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen gebracht“, schrieb Susanne Kirchhof, Vorsitzende des Landesvereins Vernunftkraft.

Die Anlagenbetreiber erhielten hohe Einspeisevergütungen, obwohl der produzierte Strom mangels Stromnetzen oftmals nicht abgenommen werden könne. Zahlen müssten das am Ende die Verbraucher. „Die Forderung nach noch mehr Windkraftanlagen ist falsch, weil diese Maßnahme die am wenigsten effiziente für den Klimaschutz ist.“

13 Prozent der Windenergie wurden 2019 abgeriegelt

Laut Bericht wurden im vergangenen Jahr gut 13 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein abgeregelt. Die Betreiber hatten Entschädigungsansprüche von 300 Millionen Euro für Anlagen an Land und weitere 80 Millionen für Anlagen auf See mit Netzanbindung in Schleswig-Holstein.

Die am wenigsten effiziente Maßnahme für den Klimaschutz? Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) wies Kirchhofs Äußerungen gestern zurück. „Das ist eine Falschbehauptung“, sagte er. Dass die Emissionen seit 1990 um etwa 25 Prozent zurückgingen, sei maßgeblich auf den Ausbau regenerativer Energien zurückzuführen.

Umweltminister Albrecht interpretiert die Zahlen genau andersherum

„Dass seit 2015 die Zahlen stagnieren, hängt auch damit zusammen, dass der Ausbau der Windkraft aufgrund der zu überarbeitenden Regionalplanung ins Stocken geraten ist“, sagte Albrecht. Wenn es gelinge, mit dem erneuerbaren Strom nicht nur fossile Kraftwerke zu ersetzen, sondern auch Heizungen, Fahrzeuge und Industrieprozesse zu betreiben, „dann sind wir einen wichtigen Schritt weiter. Also weg mit dem Tempolimit bei der Energiewende!“

