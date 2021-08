Kiel

Das Wetter macht eine Regenpause, eine Band spielt Swing als Hintergrundmusik im Hotel Kieler Kaufmann, als viele Gäste den Garten des Hotels betreten. Sie alle eint ihr freiwilliges Ehrenamt. Um dieses zu würdigen, hat Sozialminister Heiner Garg 37 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner und ihre Begleitungen zu einem Empfang geladen.

„Freiwilliges ehrenamtliches Engagement ist das Rückgrat unserer Gesellschaft“, sagte Garg zu Beginn seiner Rede. Aktuell sähen wir das in Ahrweiler, wo freiwillige Helfer großartige Arbeit leisteten. „Das Ehrenamt hat weit über Krisensituationen hinaus eine große Bedeutung für die Gemeinschaft“, sagte der Minister. Durch die Kontaktreduzierung habe die Corona-Krise Ehrenamt erschwert, aber auch neues, wie zum Beispiel in Form von Nachbarschaftshilfen, geschaffen.

Maren Utesch nähte Masken für Kiel

Unter den Gästen ist Maren Utesch, die sich in der Pandemie für ihre Mitmenschen einsetzte. Denn als das Virus sich ausbreitete, war Maren Utesch im März vergangenen Jahres eine der ersten, die zur Nähmaschine griff. Stoffbahnen verwandelte sie damit in Masken, als das Theater schließen musste und sie als Maskenbildnerin zu Hause saß. „Zu diesem Zeitpunkt gab es in den Geschäften noch keine Masken zu kaufen“, erzählt die 44-Jährige.

Maren Utesch aus Kiel rief ein Näh-Netzwerk für Stoffmasken ins Leben. Quelle: Frank Peter

Schnell holte sie weitere Menschen ins Boot, gründete die Facebook-Gruppe „Kiel näht Mundschutz“, um mehr Masken für Kiel zu fertigen. „Ich habe quasi ein Netzwerk aufgebaut“, sagt sie. Doch wie kam sie auf die Idee, wenn hier noch gar keine Masken auf offener Straße zu sehen waren? „Ich habe Freunde, die in Hongkong leben“, sagt die Maskenbildnerin. Dort liefen alle mit Maske rum, hätten sie erzählt.

„Wir haben damit eine Lücke geschlossen, als es noch keine Masken gab“, sagt Maren Utesch. „Die Nachfrage war absurd.“ Einige tausend Masken hätten sie und ihr Netzwerk genäht. Als es Masken zu kaufen gab, hätten sie die Nähmaschinen abgeschaltet, um den Geschäften keine Konkurrenz zu machen.

Exkursionen in die Heimat als Ehrenamt

Auf einem anderen Gebiet von Anfang an dabei ist Klaus-Volker Köster. Seit rund 35 Jahren ist er im Heimatverein Preetz und Umgebung e.V. aktiv, 16 Jahre lang war er Vorstandsmitglied. Schließlich machte er die Exkursionen des Vereins zu geschichtsträchtigen Orten in der Umgebung zu einem Erfolg. „Die Einladung zu einer Exkursion ging raus und drei Tage später war der Bus voll“, erzählt er.

Klaus-Volker Köster aus Schellhorn engagiert sich im Preetzer Heimatverein. Quelle: Frank Peter

Ob Erläuterungen eines Archäologen zu seinen Ausgrabungen vor Ort, ein Besuch in Rixdorf oder in Altenhof ein Vortrag zur Gründung Schleswig-Holsteins – was Klaus-Volker Köster organisiert, ist so interessant wie lehrreich. Woher kommt seine Begeisterung für das Historische? „Die hat mir mein Vater vererbt“, sagt der 80-Jährige aus Schellhorn.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und diese Begeisterung geht so weit, dass Klaus-Volker Köster nicht bei der Planung von Exkursionen aufhört. „Ich bin gerade dabei, die Ausarbeitungen meines Vaters von 1936 zu vervollständigen“, sagt er. Darunter ist ein Artikel über die Klosterbibliothek in Bad Segeberg. Mit dem Internet habe er schließlich viel mehr Möglichkeiten als sein Vater.

Lesen Sie auch:

Chancen und Probleme: So läuft es im Ehrenamt mit Corona

Trainer, Leiter, Betreuer: Wie wirkt sich Corona aufs Ehrenamt aus?

Nach Fall in Kiel fordert Sozialverband: Altersgrenzen im Ehrenamt abschaffen

Diese Ehrenamtlichen wurden außerdem geehrt Viele Ehrenamtliche aus der Region waren aufgrund ihres Engagements zum Empfang eingeladen: Regina Baltrusch (67) aus Norderstedt: Geflüchtetenhilfe im Willkommen-Team Norderstedt e.V. Niels Happel (47) aus Eutin: Leiter des Technischen Zugs des Technischen Hilfswerks, Ortsverband Eutin Hans-Ulrich Johannsen (76) aus Molfsee: Ehrenamtlicher Geschäftsführer der Deutsch-Nordischen Burse Edmund Lomer (81) aus Eckernförde: Ehrenvorsitzender des Eckernförder Schachclubs Gudrun Römhild (65) aus Nübbel: Ehrenamtliches Mitglied des IHK-Prüfungsausschusses im kaufmännischen Bereich und für Ausbilder Dieter Schöning (72) aus Lentföhrden: Leiterin des Seniorenclubs in Lentföhrden Wilma Schöning (68) aus Lentföhrden: Koch in der Suppenküche Schmalfeld für Senioren Hannerl Sinnhuber (82) aus Kiel: Grüne Dame im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, zuvor im Städtischen Krankenhaus Kiel Silke Umlauff (56) aus Kronshagen: Gründerin und Organisatorin von Konzerten, Festivals und Theater ihrer Initiative „Kultur vor Ort Kronshagen“ Ewald Wöhrle (77) aus Bordesholm: Leiter des Holsteinischen Parforcehorn Corps

Fast die Hälfte aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner übe ein Ehrenamt aus, sagte Garg, so wie Maren Utesch, Klaus-Volker Köster und die anderen eingeladenen Gäste. „Das Ehrenamt ist in seiner Vielfalt kaum zu überblicken“, sagte Garg. „Es wirkt in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein.“