Seit vier Wochen ist der gefährliche Einsatz in Afghanistan vorbei, die Bundeswehr kehrt zum Tagesgeschäft zurück. In Kiel setzten Landesregierung und Landtag ein Zeichen: 200 ausgewählte Frauen und Männer aller Truppengattungen wurden zu einem Empfang eingeladen.

Ehrung im Landtag - Afghanistan-Einsatz wirkt auch in Kiel noch nach

Von Frank Behling