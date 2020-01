Der Präsident bittet zu Tisch

Neumünster

1142 sind es in Neumünster, und einer von ihnen ist Christian Bartz. Er hat sich an diesem Abend seinen dunklen Anzug angezogen, den er noch aus der Zeit als Wachmann beim Sicherheitsdienst besitzt, eine Krawatte umgebunden und ist in die Neumünsteraner Stadthalle gegangen. Seine tadellose Kleidung fällt nicht nur den Organisatoren, sondern auch den anderen Gästen auf. Immer wieder gibt es Bemerkungen, wie schick sich da jemand gemacht habe.

Premiere am 24. Januar: Fridays gegen Armut

Pastor Hans-Christian Hübscher kennt den 43-Jährigen aus der sozialen Begegnungsstätte „Café Jerusalem“, einer Einrichtung der evangelischen Allianz, wo es neben Seelsorge auch kostenlose Mahlzeiten gibt. Ob Bartz nicht der Zeitung ein kurzes Interview geben könne. Dieser nickt, stellt aber eine Bedingung. Am 24. Januar werde er auf dem Großflecken an der ersten Mahnwache von „Fridays gegen Altersarmut“ teilnehmen, schickt der Gast voraus. Ob der Reporter das bitte schreiben könne, dann sei er zum Gespräch bereit und das Ganze „eine Win-Win-Situation“. Was der große Mann mit den kurzgeschorenen Haaren dann erzählt, ist ähnlich düster wie das Januarwetter draußen vor der Tür.

Mit dem Malen und Lackieren war vor zehn Jahren Schluss

Maler und Lackierer habe er gelernt und in Bayern gearbeitet. Den Job verlor er vor zehn Jahren, zwei Bandscheiben-Operationen und „kaputte Knie“ machten es unmöglich, in diesem Beruf noch zu arbeiten. Zuletzt habe er Flüchtlingsheime bewacht und in einer Tankstelle gearbeitet. Ja, er habe ein Alkoholproblem, „dazu stehe ich“, und ja, er sei vor mehr als 20 Jahren im Knast gewesen, auch das gehöre zu seiner Biografie. Seine Strafe habe er gesühnt und bezahle noch heute dafür. „Aber muss ich nach außen zeigen, dass ich Hartz IV beziehe?“

Es ist nicht der erste Empfang des Landtagspräsidenten

Im vergangenen Jahr hatte Landtagspräsident Klaus Schlie ( CDU) erstmals Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, offiziell nach Kiel eingeladen: das erste Mal zum Empfang, das zweite Mal zum Grillabend. Jetzt sei es Zeit, mit ähnlichen Aktionen ins Land zu gehen, um auf eine „skandalöse“ Situation aufmerksam zu machen, Wertschätzung zu beweisen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen: an diesem Donnerstag in Neumünster, wo Harry Gutschmidt in den vergangenen Jahren bereits ähnliche Einladungen ausgesprochen hatte, perspektivisch aber auch in Lübeck und Orten des ländlichen Raums. Obdachlosigkeit sei nicht nur ein Thema in den großen Städten.

Landtag beschloss 2019, ein Hilfsprogramm aufzulegen

Im vergangenen Sommer hatte sich der Landtag mit großer Mehrheit selbst verordnet, an einem Hilfsprogramm für wohnungs- und obdachlose Bürger zu arbeiten und insbesondere auf Prävention zu setzen. „In ihrem Bemühen um bezahlbaren Wohnraum sind die Kommunen unterschiedlich weit“, merkt Landtagsvize Kirsten Eickhoff-Weber ( SPD) kritisch an. Nötig sei aber auch ein Fonds für Menschen, die Mietschulden haben. „Lebt man erst einmal auf der Straße, ist der Weg zurück so schwer.“ Landtagspräsident Schlie nickt. Einen Fonds einzurichten, bedürfe intensiver Vorbereitung. Er erwarte aber, dass dieser Fördertopf zum nächsten Haushaltsjahr eingerichtet werden könne. Also Ende 2020.

Zander und Ziegenkäse - aber noch wichtiger ist das Gespräch

Keinen Alkohol, aber Zander auf gebratener Haut gibt es an diesem Abend, Entrecôte und Gemüse-Risotto, gebackenen Ziegenkäse, Lebkuchenmousse, Panna cotta und winterliches Obst auf Eis. Das alles interessiert Christian Bartz nur wenig. Er spricht lieber davon, dass in seiner Nähe ein Kiosk freigeworden sei, den er gern übernehmen würde. „Du bekommst im Leben nichts geschenkt. Aber wenn du den Finger aus dem Po nimmst, dann funktioniert es.“

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.