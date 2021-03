Kiel/Rendswühren

Wenn Landwirt Heiner Staggen aus Rendswühren im Kreis Plön über seine Felder geht, kommt er schnell ins Schwärmen. „Meine Flächen sind kleinststrukturiert. Ich habe 68 Schläge, jeder im Durchschnitt nur 3,5 Hektar groß“, berichtet Staggen, der einen Milchvieh- und Ackerbaubetrieb im Ortsteil Schipphorst betreibt.

Das kleinste Feld misst einen halben Hektar, das größte 20 Hektar. Aber so gut wie alle sind von Knicks umgeben, also von jenen bewachsenen und naturschutzrechtlich geschützten Erdwällen, die für die Landschaft Schleswig-Holsteins einzigartig sind. Die ersten wurden im 18. Jahrhundert als natürliche Grundstücksgrenzen angelegt.

Zur Galerie Die Schnittsaison läuft zwar nur von Anfang Oktober bis Ende Februar, aber Nachsägearbeiten sind bis Mitte März erlaubt.

Knicks bieten Windschutz und beugen so der Bodenerosion vor

Insgesamt kommt Heiner Staggen damit auf 31 Knick-Kilometer, die gepflegt werden wollen. Doch für den 64-Jährigen ist das keine Last, obwohl jedes Jahr bis zu 2,5 Kilometer davon bis knapp über den Boden abgeschnitten werden müssen. Er klagt auch nicht über Nachteile durch Flächenverlust und Schattenwurf.

Der Landwirt räumt zwar ein, dass die Feldränder weniger ertragreich sind, weil die Pflanzen dort weniger Licht bekommen und der Acker-Abstand zum Wallfuß laut Knickschutzverordnung mindestens einen halben Meter betragen soll – „das ist ein Manko“. Staggens Aber fällt dafür umso größer aus.

„Es kommt auf das Mikroklima an. Die Knicks bieten Windschutz und beugen so der Bodenerosion vor.“ Bei Trockenheit entstünden auf diese Weise keine Sandstürme, wie es zuletzt häufig an den zum Teil riesigen Feldern in Mecklenburg-Vorpommern der Fall gewesen sei.

Regeln zur Knickpflege Zwischen 45.000 und 68.000 Knick-Kilometer gibt es in Schleswig-Holstein, die Angaben schwanken. Zur Pflege gelten strenge Regeln. Sie wurden zuletzt 2016 im Landesnaturschutzgesetz neu gefasst. Demnach müssen sie alle zehn bis 15 Jahre zwischen Oktober und dem letzten Februar-Tag auf den Stock gesetzt werden. Alle 40 bis 60 Meter soll dabei mindestens ein „Überhälter“-Baum stehen bleiben. Bäume mit zwei Meter Stammumfang (in einem Meter Höhe) oder anderweitig geschützte Bäume dürfen nicht entnommen werden. Seitliche Rückschnitte der Äste sind nur alle drei Jahre erlaubt.

Rund 7000 Tierarten nutzen Knicks in Schleswig-Holstein als Ersatzlebensraum

Zudem hat Staggen Freude an der Pflanzenvielfalt in seinen Knicks. Unter anderem finden sich Brombeere, Hasel, Schlehe, Weide und Holunder darunter. Die Blüte im Frühjahr sei herrlich. „Und wenn der Wind später durch die Blätter rauscht, zeigt sich die pure Kraft, die da drinsteckt“, schwärmt Heiner Staggen. Das dichte Strauchwerk sei zudem ein Rückzugsort nicht nur für Vögel und Kleintiere, sondern auch für Rehwild und Wildschweine.

Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) werden Knicks mittlerweile von rund 7000 Tierarten als Ersatzlebensraum genutzt. „Die Vielzahl der vorkommenden Pflanzenarten und die bizarren Wuchsformen der Bäume und Sträucher mit Hohlräumen und undurchdringlichen Dickichten machen die Knicks für viele Tiere so attraktiv“, sagt Ingo Ludwichowski, Nabu-Geschäftsführer in Schleswig-Holstein.

Viele Tiere leben sogar das ganze Jahr in den Wallhecken. So sichern die Vitamin-C-reichen Hagebutten im Winter mehr als 25 Vogelarten das Überleben. Aus dem Grund kommt die Knickpflege für Heiner Staggen auch erst nach Neujahr infrage. „Wir wollen den Vögeln auch die letzten Beeren lassen“, so der dreifache Vater, dessen jüngste Tochter in den Betrieb eingestiegen ist.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Stock setzen: Nachsägearbeiten bis Mitte März erlaubt

Das Herunterschneiden müsse trotzdem sein. „Das Holz altert, besonders bei Arten wie Holunder und Weide, und bricht aus. Damit es sich wieder verjüngt, nimmt man es ab“, so Staggen. Für ihn übernimmt das ein Lohnunternehmen mit einem Raupenfahrzeug, das die Äste und Stämme mit einem hydraulischen Kneifer durchtrennt. „Das geht schnell und ist wetterunabhängig“, so Staggen.

Bei der Methode müssen die Stümpfe jedoch noch mit der Motorsäge nachgeschnitten werden, damit saubere Schnittflächen bleiben. So dringt Staggen zufolge kein Wasser ein, Pilzbefall droht nicht. Zudem können die Pflanzen wieder austreiben. Die Nachsägearbeiten sind laut den Landes-Durchführungsbestimmungen für den Knickschutz noch bis Mitte März erlaubt.

Bis dahin muss auch der Abschnitt verschwunden sein. Martin Schmidt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sagt: „Schnittguthaufen erweisen sich schnell als ökologische Fallen, wenn sie in der Brutzeit geschreddert, verbrannt oder zu spät entfernt werden. Nester mit Gelegen werden zerstört und Jungvögel möglicherweise getötet.“ Das ist nach Bundesnaturschutzgesetz verboten.