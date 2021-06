Kiel

Der Andrang war groß: Das Gesundheitsministerium hat am Montag die Impfregistrierung für alle gestartet – erstmals ist auch in den Impfzentren keine Priorisierung mehr erforderlich. Ein Sprecher informierte, dass sich gleich zu Beginn um 13 Uhr etwa 20 000 Personen unter www.impfen-sh.de eingewählt hatten.

Es habe sich eine Warteschlange eingeschaltet, „die sich jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder auflöste“. Nach eineinhalb Stunden hätten sich 24 000 Personen registriert. Die Terminvergabe soll nach dem Zufallsprinzip erfolgen.

Erste Termine voraussichtlich ab Sonnabend

Die erste Registrierungsphase endet am Donnerstag, 13 Uhr. Erste Impfungen aus dieser Phase sollen ab diesem Sonnabend, 9 Uhr erfolgen – sofern genügend Impfstoff verfügbar ist. Zumindest am Schwedenkai in Kiel ist man deshalb zurückhaltend. „Wir könnten mehr impfen, wenn wir mehr Dosen hätten“, sagt Leiter Dennis Krankowski.

„Vorletzte Woche haben wir rund 1100 Impfdosen pro Tag verimpft, letzte Woche nur noch rund 800 bis 900 pro Tag. Nur, weil sich jeder bewerben kann, ist nicht mehr Impfstoff vorhanden. Und wenn wir mehr Zweitimpfungen vornehmen, haben wir weniger Impfstoff für Erstimpfungen.“

Offene Impfungen an drei Standorten mit Astrazeneca

Ergänzend werden die offenen Impfangebote mit AstraZeneca weiter fortgesetzt – voraussichtlich bis Ende Juni – und entsprechende Plätze sind vorhanden. Täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr können Personen ab 18 Jahren sich ohne Anmeldung gegen eine Corona-Infektion mit AstraZeneca nach einem entsprechenden Aufklärungsgespräch impfen lassen an folgenden Standorten: Husum, Am Messeplatz 12; Neumünster, Holstenhallen Justus-von-Liebig-Straße 2-4; Lübeck, Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10

Kosten für die Impfzentren erstmals genau beziffert

Unterdessen hat die Landesregierung erstmals die Kosten für die Zentren genauer aufgeschlüsselt. Größter Punkt ist demnach das Personal. Die Hälfte der Kosten übernimmt im Wesentlichen das Land selbst. 46,5 Prozent werden mit dem Bund abgerechnet, weitere 3,5 Prozent mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung.

Allein die Miet- und Betriebskosten der Zentren beziffert das Kieler Gesundheitsministerium für März dieses Jahres auf knapp 600 000 Euro. Für die Herrichtung und Ausrüstung wurden im Dezember vergangenen Jahres zunächst 930 000 Euro investiert, in den Folgemonaten deutlich weniger. Im März lagen die Kosten bei knapp 70 000 Euro.

Millionen für das Personal

Am höchsten schlagen die Personalkosten zu Buche. Lagen sie im Dezember, als sich die ersten Teams startklar machten, noch bei etwa 180 000 Euro, betrugen sie im Januar schon drei Millionen Euro und wuchsen im März auf 5,4 Millionen Euro an. Für die Sicherheit in den Zentren und die Bewachung wurden im März knapp 80 000 Euro ausgegeben.

Um die Fülle der Aufgaben zu bewältigen, wurde das Personal innerhalb des Ministeriums durch eigens eingestellte Beschäftigte ergänzt. Nach Angaben des Hauses fielen für Planung und Koordination bis März insgesamt 54 000 Euro an. Die Kosten dafür trägt das Land. Man rechne schon jetzt mit einem finanziellen Aufwand in ähnlicher Größenordnung, wenn die Impfzentren eines Tages wieder aufgelöst werden, hieß es.

Auslöser für die Aufschlüsselung war eine kleine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Beate Raudies: „Uns ist wichtig, für den Steuerzahler größtmögliche Transparenz hinsichtlich der Kosten herzustellen.“