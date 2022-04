Kiel

Die Landesregierung setzt ihren Lockerungskurs bei weiterhin hohen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie fort. Nun läuft auch die Anfang Februar eingeführte Testpflicht in den Kindertagesstätten aus. Das teilt das Landesjugendamt mit.

„Zum Ende des Frühjahrs 2022 ist nach über zwei Jahren Corona-Pandemie der Zeitpunkt gekommen, an dem ich Ihnen mitteilen kann, dass Sie in ihrer Arbeit in der Kindertagesbetreuung fast zur Normalität zurückkehren können“, schreibt die stellvertretende Leiterin des Landesjugendamts, Andrea Wilke-Wolff, in einem Brief an Ämter, Einrichtungen, Träger, Verbände, Tagespflegepersonen und Elternvertreter. Nach der Maskenpflicht und der Empfehlung zur Kohortenregelung wird daher ab Dienstag, 19. April, auch die Testpflicht für Kita-Beschäftigte und Eltern aufgehoben.

Wie geht es weiter? Regelmäßiges Testen bleibt möglich. Auch über den 19. April hinaus sollen Familien im Übergang Schnelltests erhalten. Eltern können entscheiden, ob sie sich selbst oder ihre Kinder überprüfen. Je nach Nachfrage sollen diese Tests „vermutlich noch einmal für gut einen weiteren Monat ausreichend sein“, so Wilke-Wolff – bis dann ganz auf den Corona-Check verzichtet werden kann. Als Grundlage für den Infektionsschutz sollen den Kitas die eigenen Hygienepläne dienen – mit der Möglichkeit, bei Erkältungs- und Grippewellen wieder auf den Mund-Nasenschutz zu setzen.

Auch wenn Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) auf Anfrage keine vorläufige Bilanz der anfangs umstrittenen Umfeldtestung zog, eines steht fest: Nach Angaben seines Sprechers wurden im Norden allein in der Kinderbetreuung in den Jahren 2021 und 2022 bis einschließlich April rund 13 Millionen Schnelltests für Mitarbeitende, Kinder und Eltern beschafft. Ob dadurch Infektionen aufgedeckt, Ausbrüche verhindert werden konnten – dies war das eigentliche Ziel der Testpflicht –bleibt unklar. „Da Einrichtungen und Eltern keine Meldepflicht gegenüber dem Land von erkannten Infektionen haben, liegen hierzu keine Daten vor“, heißt es aus dem Ministerium.

Landesmeldestelle: 84 Corona-Ausbrüche im März in der Kinderbetreuung in SH

Das Echo auf den Wegfall der Testpflicht wirkt verhalten. Zu verbreitet ist nach wie vor die Sorge vor Ansteckungen von Kindern und Personal. Laut Landesmeldestelle wurden für den vergangenen März insgesamt 84 Ausbrüche in Bereich der Kinderbetreuung gemeldet, die Anzahl der gemeldeten Ausbrüche sinke aber seit Januar.

In einer Schönkirchener Kita (Kreis Plön) hingegen tobt sich das Coronavirus nach zwei Jahren ohne Ausbruch gerade erst so richtig aus. Bei den „Hörnwichteln“ waren kurz vor Ostern acht Fälle infizierter Kinder und vier Fälle infizierter Mitarbeiterinnen bekannt. Auch Kita-Leiter Sebastian Runde sieht den beschlossenen Lockerungskurs entsprechend mit Sorge: „Ich bin in vielen Punkten für Lockerungen, auch in der Gastronomie, aber hier sehe ich den Wegfall der Testpflicht eher kritisch.“ Er empfiehlt seinem Team und allen Familien der „Hörnwichtel“, sich selbst freiwillig weiterhin zu testen. „Ich glaube fest, dass wir spätestens im Herbst die Quittung für diesen Kurs kriegen.“

Verband Evangelischer Kitas in SH fordert vom Land Strategie für Umgang mit der nächsten Welle

Mit eben dieser Sorge im Hinterkopf fordert der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK) vom Land bereits jetzt „Planungen für eine effektive und praxistaugliche Strategie für den Fall einer neuen Welle nach dem Sommer“, so VEK-Sprecher Carsten Höhn. „Wir sehen die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen mit großer Sorge.“

Insgesamt hätten sich die Kitas auf den Lockerungskurs aber eingestellt, sagt Höhn. „Wir begrüßen, dass nach wie vor Kapazitäten für die Umfeld-Testung für einige Wochen zur Verfügung stehen werden.“ Wichtig sei, dass dieses Angebot angenommen wird, „damit das Schutzniveau in den Einrichtungen für Kinder, Fachkräfte und Familien hoch bleibt. So verringern wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu großen Personalausfällen und damit Einschränkungen des Betreuungsangebots kommt“.

Sandra Moschell, Co-Vorsitzende der Landeselternvertretung Kitas in Schleswig-Holstein, betont: „Besonders geht es uns um den ausreichenden Schutz der Kinder – und kindgerechtes Testen“. Quelle: LEV Kita

Eine gesicherte Betreuung ist auch im Sinne der Elternvertreter. „Besonders aber geht es uns um den ausreichenden Schutz der Kinder – und kindgerechtes Testen“, betont Sandra Moschell von der Landeselternvertretung (LEV).

Das Land hatte am 3. Februar dieses Jahres eine Corona-Testpflicht in Kitas eingeführt, dafür kostenlose Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt. Seitdem mussten Kita-Beschäftigte sowie ein Elternteil drei Mal pro Woche Tests vornehmen und Eltern einmal wöchentlich eine Selbstauskunft vorlegen. Kritik gab es an der Umfeld-Testung, weil in dem Konzept Tests für Kinder nicht vorkamen.