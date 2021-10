Kiel

Antigen-Schnelltests für bis zu 25 Euro pro Abstrich, kaum noch Testzentren in der Nähe: Der Alltag für alle, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, wird in Schleswig-Holstein bald unbequem und teuer. Denn der kostenlose Bürgertest wird abgeschafft. Damit wollen auch viele Betreiber in Kiel und Umgebung ihre Stationen schließen – oder die Preise anheben. Aus der Landespolitik wird Kritik laut.

Dabei ist die Testinfrastruktur in Schleswig-Holstein bereits stark geschrumpft. Während es im Juni fast 900 Abstrichstationen im Land gab, sind es jetzt nicht einmal mehr 600. Diese Zahl könnte sich weiter reduzieren, wenn der Bund die Kosten der Bürgertests ab dem 11. Oktober nicht mehr übernimmt. Derzeit werden pro Abstrich 11,50 Euro erstattet.

3G in Schleswig-Holstein: Corona-Tests weiterhin nötig

„Dieser Preis lässt sich nicht halten, um kostendeckend zu arbeiten“, sagt etwa der Kinderarzt Timo Kayser, der in Heikendorf und Kiel vier Stationen betreibt. Denn die Nachfrage sei deutlich gesunken und werde nach dem 11. Oktober weiter zurückgehen. „Der Preis pro Test wird sich wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Euro einpendeln“, so Kayser.

Der bundesweit tätige Anbieter Coronatest.de hat bereits angekündigt, 24,99 Euro zu nehmen. „Das halte ich für zu teuer“, sagt Mareike Küppers von der Wohld-Apotheke in Altenholz. „Ich möchte unter 20 Euro bleiben.“

Obwohl das Interesse an den Schnelltests mit Bescheinigung abnimmt, werden diese weiterhin gebraucht. Seitdem das 3G-Modell in Schleswig-Holstein gilt, muss jeder, der nicht geimpft oder genesen ist, einen negativen Corona-Test im Restaurant, Kino, Friseursalon, Fitness-Studio und an etlichen weiteren Orten vorlegen. Zudem gibt es Ausnahmen. Die Kosten für Bürgertests etwa von Menschen, bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprechen, werden weiter übernommen.

SPD: Preisentwicklung im Auge behalten

In der Landespolitik kommen Zweifel auf, ob das System dann noch funktioniert. „Wir erwarten, dass der Gesundheitsminister rechtzeitig mit Ärzten, dem öffentlichen Gesundheitsdienst oder Apotheken Gespräche führt und eine wohnortnahe Testinfrastruktur sicherstellt“, sagt Birte Pauls von der SPD-Fraktion im Kieler Landtag.

„Das ist wichtig, um asymptomatische Infektionen aufzudecken.“ Zudem herrsche Verunsicherung unter denjenigen, die sich nicht impfen lassen können. Viele befürchteten, etwa lange Wege in Kauf nehmen zu müssen, um am Alltagsleben teilhaben zu können. Zudem müsse die Preisentwicklung beobachtet werden.

„Das Land hat die 3G-Regel beschlossen, dann muss es auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie eingehalten werden kann“, so Pauls. Die Grünen-Fraktion kritisiert die kostenpflichtigen Tests, der SSW lehnt sie komplett ab.

Das Vorbild Dänemark habe gezeigt, dass kostenlose Tests flächendeckend wichtig seien, „um einen Überblick über das Pandemiegeschehen zu behalten“, so der Fraktionschef der Minderheitenpartei, Lars Harms. „Wenn wir diesen Überblick verlieren, wird es wesentlich schwieriger, zielgerichtet gegen die Pandemie zu wirken.“