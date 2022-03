Ende von Test- und Maskenpflicht trotz hoher Fallzahlen besorgt Schüler

Kiel

Obwohl die Corona-Zahlen an Schleswig-Holsteins Schulen so hoch wie nie zuvor sind, ist dort seit Montag die Testpflicht abgeschafft und die Maskenpflicht soll bald folgen. Laut Dashboard des Bildungsministeriums sind vergangene Woche 5181 positive PCR-Tests bei Schülerinnen und Schülern und 696 bei Lehrkräften gemeldet worden. Das waren rund 2200 Infektionen mehr als noch in der ersten Märzwoche.

„Viele haben ein mulmiges Gefühl, dass jetzt kurz hintereinander alles wegfällt“, sagt Maximilian Henningsen, Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen. Die Erleichterung werde überlagert von der Unsicherheit. „Nach den Ferien sind wir dann im Blindflug unterwegs und müssen hoffen, dass alles gut geht.“ Das Testangebot sollte aus seiner Sicht auf jeden Fall aufrechterhalten werden.

Schülersprecherin: Abschaffung der Schutzmaßnahmen schürt Angst

Seit Montag sind Tests kein Muss mehr, Schülerinnen und Schüler konnten aber kostenlos fünf Kits mit nach Hause nehmen. Damit können sie sich vor den Osterferien noch jeweils zweimal pro Woche und vor der Rückkehr in die Klassen noch einmal freiwillig testen. Dem Ministerium zufolge soll die Möglichkeit, sich bei Bedarf kostenlos selbst zu testen, auch nach den Ferien bestehen.

Die Strategie, weg vom anlasslosen Testen aller in Schule, hin zu Tests aus konkretem Grund folge der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, so ein Sprecher des Ministeriums. „Dänemark hat in vergleichbarer Lage seit Februar auf anlasslose Tests und seit März auf Maskenpflicht verzichtet.“ Bis zum 2. April bleibt es hier bei der Maskenpflicht in der Schule, nach den Ferien soll sie abgeschafft werden.

„Eine ,Kultur der Angst’ entsteht nicht durch Tests und Masken, sondern wird durch die Abschaffung dieser Schutzmaßnahmen geschürt“, sagt Elisa Ninow, Landesschülersprecherin der Gymnasien. Alle Kinder und Jugendlichen müssten die Schule guten Gewissens betreten können. „Während man auf Kinobesuche und Co. wegen Gesundheitsbedenken verzichten kann, sind Schülerinnen und Schüler zum Schulbesuch verpflichtet.“ Dort müssten daher höhere Schutzmaßnahmen als im Freizeitbereich gelten.

Laut der Landeselternbeirätin für Gymnasien, Claudia Pick, sieht das auch der überwiegende Teil der Eltern so und wünscht sich ein Höchstmaß an Sicherheit für ihre Kinder. „Schule muss mit Fingerspitzengefühl vorgehen, damit Schülerinnen und Schüler sich nicht unwohl fühlen.“ Es gebe durchaus Familien, die sich sehr über das Ende der Test- und Maskenpflicht freuten. Andere hätten für die Ferien Reisen geplant und ärgerten sich, dass sich kurz vorher die Ansteckungsgefahr in der Schule erhöhe, weil Infizierte ohne regelmäßige Tests nicht mehr so schnell herausgezogen werden.

Ausfälle durch infizierte Lehrkräfte bringen Schulen ins Ächzen

Allein am Montag meldeten Schulen 1405 positive PCR-Tests. Spitzenreiter sind die Grundschulen. Dort streicht mancher Schulleiter bereits die Segel und informiert Familien nicht mehr über jeden Fall. „Von einer zusätzlichen Nachricht in Papierform, wenn Corona in den Klassen festgestellt wurde, möchte ich absehen, da nunmehr in allen Klassenstufen Infektionen gemeldet wurden“, heißt es in einem Schreiben an Kieler Eltern.

Dass zuletzt knapp 700 Lehrkräfte infiziert waren, bedeutet zwar nicht, dass sie alle schwer krank zu Hause liegen. Aber die Pädagogen müssen tagelang in Quarantäne bleiben. „Die Schulen ächzen unter den Ausfällen“, sagt Bernd Schauer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Wenn mehrere Kollegen gleichzeitig ausfallen, ist Land unter.“